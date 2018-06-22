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Ancak iddialara Frelot’tan cevap geldi. Fransız menajer Canal + Football kanalına “Gomis, İstanbul’da çok mutlu. Kariyerindeki ilk şampiyonluğun keyfini çıkarıyor. Gelecek sezon oynayacağı Şampiyonlar Ligi için hazırlık yapıyor. Kulüp ile bazı görüşmelerimiz var ama aşılmayacak sorunlar değil” ifadelerini kullandı.