Galatasaray'da Tudor istifa etmeyecek

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre; Başakşehir maçında alınan 5-1’lik mağlubiyetle koltuğu iyice sallanan ve taraftar nezdinde de kredisi tükenen Igor Tudor’un, yarınki Alanyaspor maçından çıkacak sonuç ne olursa olsun, istifa etmeyi düşünmediği öğrenildi.

Hırvat hocanın bu tavrındaki ana nedenin, kontratındaki 400 bin Euro’luk tazminat maddesi olduğu, yönetim baskı yapsa bile asla istifa etmeyi kabul etmeyeceği bildirildi.

Yönetime yakın kaynaklar ise bu tazminatın yarım sezon için 200 bin Euro olduğunu, Tudor’un gönderilmesi durumunda kendisine sadece bu miktarın verileceğini ifade ediyor.

Tudor’a Alanya ve Beşiktaş maçlarında son şans veren Galatasaray yönetimi, hem lider olunması hem de hem de operasyonun zamanlaması nedeniyle tepki alabileceğini hesaplayarak yarınki 90 dakikanın sonucunu beklemeye başladı.

"KAZANIP, ÇIKIŞ YAKALAYACAĞIZ"

Florya’ya kapanan Igor Tudor, Alanyaspor’u yenip düzlüğe çıkacaklarına inanıyor. Başakşehir karşısındaki farklı yenilgiyi “yol kazası” olarak gören genç çalıştırıcının, “Sahamızda taraftarımızın da desteğiyle Alanya’yı mağlup edip yeniden bir çıkış yakalayacağız. Lig uzun bir maraton. Bu tür inişli çıkışlı performanslar olabilir. Ben oyuncularıma inanıyorum” dediği bildirildi.