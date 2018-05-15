Habertürk Spor'un haberine göre; sezon başında Rodrigues’le rekabete girip bazı maçlarda Yeşil-Burun Adalı oyuncuyu yedek bile oturtan Yasin Öztekin, son dönemdeki formsuz görüntüsü nedeniyle ayrılacaklar listesine adını yazdırdı. Sinan Gümüş’ün de gerisinde kalan Yasin, son oynanan Malatya maçında vasat performans sergilemişti. 31 yaşındaki oyuncunun bitecek olan sözleşmesinin uzatılmayacağı ifade edildi.

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