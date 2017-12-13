Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanan maçta 45 dakikadan fazla görev alan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı bildirildi.

Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanda diğer oyuncuların, dar alanda pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdikleri kaydedildi. Antrenmanın minyatür kale maçla devam ettiği ve taktik çalışma ile tamamlandığı belirtildi.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.