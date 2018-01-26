Galatasaray Spor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ardından görevi devralan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Başkanlığını Mustafa Cengiz'in üstlendiği yönetim kurulunun dağılımı şu şekilde:

2. Başkan: Ahmet Şenkal

Başkan Yardımcısı: Adil Arapoğlu

Başkan Yardımcısı: Ünal Çeviköz

Genel Sekreter: Hüseyin Toprak

Muhasip Üye: Okan Böke

Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Okan Böke

Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Erol Özmandıracı - Ömer Cansever - Mahmut Recevik

Binicilik, Briç ve Satrançtan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ünal Çeviköz

Judo ve Atletizmden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Nejat Güney

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emre Erdoğan

Su Sporları ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Şenkal

İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ünal Çeviköz

İç ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Dinç Üner - Acar Baltaş

Stat ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Mahmut Recevik - Cenk Soyer

Gayrimenkul Komitesi: Hüseyin Toprak - Erol Özmandıracı

Pazarlama Komitesi: Erol Özmandıracı - Arif Badur - Adil Arapoğlu

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Görev dağılımı