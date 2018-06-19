UEFA’dan gelen yaptırımlar çerçevesinde yıllık maaş bütçesi olarak 65 milyon Euro sınırını geçemeyecek olan Galatasaray, tasarruf planlarını devreye sokmaya başladı.
Bu sezonun sonunda maksimum 50 milyon Euro zarar etme taahhütü veren Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak yüksek ücret ödenen oyuncuları gözüne kestirdi.
Sözleşmeleri önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan kaptan Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci’nin yüksek ücret kazandığını düşünen yönetim, ilk 11 oyuncusu olmamalarına rağmen toplamda bonuslar hariç 7.1 milyon Euro ödenen 3 isimden indirim yapmasını istiyor.
‘FUTBOLU BURADA BIRAK’
Fatih Terim’in gelişiyle birlikte bazı maçlarda ilk 11’e giren ve yükselttiği performansıyla taraftarla da yeniden barışan Selçuk İnan’ın 2 milyon 950 bin Euro’luk sözleşmesini çok bulan yönetim, kaptanın maaşını 2 milyonun altına indirmeye çalışıyor.
33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık yeni kontrat yapmayı düşünen Sarı-Kırmızılı yetkililerin, Selçuk’a da ‘İndirim yap, futbolu da burada bırak’ önerisinn getireceği öğrenildi.
EREN VE TOLGA GÖNDERİLMEYECEK
TFF’nin önümüzdeki dönemlerde yabancı sayısını düşüreceği için Tolga ve Eren’i takımda tutmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda hareket ediyor.
Gomis’in oynamadığı Kayseri deplasmanında 2 golle maçı kazandıran Eren’den faydalanabileceğini düşünen Terim’in, deneyiml oyuncu için ‘indirim yapması halinde kalabilir’ raporu verdiği bildirildi.
Sezon başında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Tolga Ciğerci’nin ise Eren’le birlikte kadro derinliği oluşturacağını düşünen deneyimli teknik adam, 26 yaşındaki orta sahanın takımına katkı sağlayabileceği görüşünde.
TARIK GİTMEK İSTEMİYOR!
Cimbom’un 2014 yazında Eskişehir’den 4 milyon 750 bin Euro bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği Tarık Çamdal, 1 yıllık daha mukavelesinin bulunduğu takımından ayrılmak istemiyor.
Geçen 4 sezonda beklentileri karşılayamamasına rağmen toplamda 4 milyon 959 bin Euro’yu cebine koyan Tarık’a kalan son senede 1 milyon 605 bin Euro daha ödemek istemeyen Cengiz yönetimi, oyuncudan kendisine takım bulmasını talep etti.
Ancak Tarık’ın başka bir takımda aynı parayı kazanamayacağı için takımda kalmak istediğini ilettiği öğrenildi.
NE KADAR KAZANIYORLAR?
Selçuk İnan - 2 milyon 950 bin euro
Eren Derdiyok - 2 milyon 150 bin euro
Tolga Ciğerci - 2 milyon euro
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.