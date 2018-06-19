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Geçen 4 sezonda beklentileri karşılayamamasına rağmen toplamda 4 milyon 959 bin Euro’yu cebine koyan Tarık’a kalan son senede 1 milyon 605 bin Euro daha ödemek istemeyen Cengiz yönetimi, oyuncudan kendisine takım bulmasını talep etti.