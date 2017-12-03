Galatasaray'da yönetim Tudor'a olan desteğini çekti

Süper Lig’e fırtına gibi başlanmasına rağmen önce 5-1’lik M.Başakşehir hezimetiyle sarsılan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında alınan 3-0’lık yenilgiyle taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. 6 puan önünde lider olarak gittiği Beşiktaş deplasmanında varlık gösteremeyen Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör İgor Tudor hedef tahtasına oturtuldu. Taraftarların Başakşehir mağlubiyetinin ardından kovulmasını istediği ancak yönetimin destek verdiği Hırvat teknik adamın, artık arkasında kimse kalmadı. Derbiyi izlemek için Vodafone Park’a gelen başkan Dursun Özbek ile yönetim kurulu, 3-0’lık skorun ardından stattan oldukça moralsiz şekilde ayrıldı. Şampiyonluk yolunda genç antrenörün yetersiz kaldığını düşünen idarecilerin dönüş yolunda, “Bugüne kadar arkasında durduk ama artık yeter. Şampiyonluk elden gidiyor” dedikleri öğrenildi.



TERİM’E SICAK BAKILIYOR

İgor Tudor’un bir an önce görevden alınmasını isteyen yöneticiler, Hırvat teknik adamdan boşalacak koltuğa kimi getireceğini de belirledi. Fatih Terim’in takımın başına geçmesi konusunda fikirbirliğine varan Sarı-Kırmızılı kurmayların, İmparator’la görüşüp ikna etmesi için başkan Dursun Özbek’e görüş bildirdikleri kaydedildi.

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