Galatasaray'dan alkışlanacak hareket

Antalya maçında, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bir grup G.Saraylı, Sarı-Kırmızılı formayla VIP tribününe girince tepkiyle karşılaşmış, güvenlik görevlilerince başka bir bölüme alınmışlardı. Duruma duyarsız kalmayan Cimbom, Twitter’dan minik Yiğit’in fotoğrafını paylaşıp, “Antalya’daki Yiğit’imiz; formanı giy, gel! Kasımpaşa maçı seremonisinde futbolcularımız seni bekliyor” diye yazdı. Bu paylaşım binlerce beğeni aldı.

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