Galatasaray'dan Aykut Kocaman göndermesi

Geride kalan haftalarda Süper Lig'de yenilgisi bulunmayan tek takım konumundaki Galatasaray, 7. haftada Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk yarısını 2-1'lik skorla önde kapadı. Galatasaray'da Maicon, 22. dakikada kafa golü attı. Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından bu gol sonrasında atılan bir Tweet, sosyal medyada gündem oldu.

22. dakikada atılan gol sonrasında "Friends" dizisinden bir kare paylaşılırken bu kareyle, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a gönderme yapıldığı iddia edildi. Fenerbahçe, dün Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşırken 2 kırmızı kart görmüştü. Martin Skrtel'in gördüğü kırmızı kart sonrasında Aykut Kocaman, hakem Bülent Yıldırım'a iki baş parmağıyla işaret yapmıştı. İki kare arasındaki benzerlik, sosyal medyada gündem oldu.

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