Kayseri Erciyesspor, Denizlispor'dan sonra Haziran 2014'te Galatasaray'da A Takım analisti olarak çalışmaya başlayan, Temmuz 2016'da U14 antrenörü olan, Haziran 2017'de ise teknik direktör yardımcılığı görevine getirilen Tuğberk Tanrıvermiş, sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma Sportif Direktörü Monchi, Tuğberk Tanrıvermiş ile anlaştı ve genç antrenör, Roma U15 takımının başına getirildi. Avrupa'nın en genç pro-lisansına sahip olduğu da kaydedildi.

Tuğberk Tanrıvermiş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"4 sezondur görev aldığım, çok sevdiğim kulübüm ile sözleşmemin bittiğini ve ayrılmak zorunda kaldığımı üzülerek bildirmek isterim. Bu dört sezon süreçte 'rakip analist', 'altyapı antrenörü' ve 'profesyonel takım yardımcı antrenörlüğü' görevlerinde bulundum. Bu dönemde 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa ve 1 altyapı Türkiye şampiyonluğu kazanma mutluluğu yaşadık. 'Tek bir kötü günüm bile geçti' diyemem çünkü içinde Galatasaray olan her şey çok güzel. Kimseye kızgın/kırgın değilim, sadece daha da hırslıyım. Kalbim her zaman aşık olduğum sarı-kırmızı armayla çarpmaya devam edecek."

25-0 İLE SES GETİRMİŞTİ

Galatasaray U14 Takımı, Ekim 2016'da Büyükçekmece Tepecikspor'u 25-0 mağlup ederek adından söz ettirmeyi başarmıştı. Galatasaray'ın 25 gollük galibiyetinin sırrı, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda ortaya çıkmıştı. Videoda yer alan görüntülere göre U14 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Tuğberk Tanrıvermiş, Tepecikspor maçındaki devre arası konuşmasını U10-11 takımı oyuncularına anlatıyordu. Tanrıvermiş oyunculara skor ne olursa olsun baskıya devam etmelerini ve gol atmaya odaklanmalarını istediği duyuluyordu.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 9, 2016

TUĞBERK TANRIVERMİŞ KİMDİR?

Avusturya Sankt Georg Lisesi'nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi alan 1989 doğumlu Tuğberk Tanrıvermiş, Denizlispor ve Kayserispor Erciyesspor’da görev aldıktan sonra Cesare Prandelli döneminde maç analisti olarak Galatasaray’a geldi. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca bilen genç antrenör, 2014-2016 yılları arasında maç analiz uzmanlığı alanında gösterdiği başarının ardından 2016 yazında U-14 takımının başına geçti. 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Tuğberk Tanrıvermiş 2017 yazında A Takım yardımcı antrenörü oldu.