Galatasaray Odebank'ta yaşanan ekonomik kriz yüzünden bir oyuncu daha takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı şutörü Scotty Hopson, kulüpteki alacaklarının ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile 10 günlük sözleşme imzaladı.



Sezon başında Galatasaray Odeabank kadrosuna katılan 28 yaşındaki basketbolcu, EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi olmak üzere 27 maçta görev alıp, 11 sayı ortalaması ile takımına katkı sağlamıştı.

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