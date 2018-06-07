Galatasaray, Balotelli ile ilgilenmediklerini resmi siteden açıkladı. Yapılan açıklamada, "Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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