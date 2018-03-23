Türkiye Futbol Federasyonu’nun önceki gün açıkladığı maç takvimi Galatasaray’ı kızdırdı. 29 ve 30. haftalarda, Türkiye Kupası’yla birlikte Galatasaray 6 gün arayla 3 maç oynarken, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 9 gün arayla 3 müsabaka oynayacak olması yöneticilerin tepkisine yol açtı. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, bu periyotta önce 15 Nisan’da M.Başakşehir’le çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan lider Cimbom, 3 gün sonra ise Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisar’la finale kalmak için mücadele edecek. Sarı-Kırmızılılar buradan da Alanya’ya giderek, 21 Nisan’da rakibiyle kozlarını paylaşacak. Galatasaray’ı bu kadar sıkışık bir takvime koyan TFF’nin, kendisi gibi kupa maçı oynayacak olan Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maç aralıklarını daha geniş periyoda yayması Mustafa Cengiz yönetimini isyan ettirdi.



‘OLACAK İŞ Mİ?’

Kendi aralarında fikstürü değerlendiren yöneticilerin “Bu takvim kime ve neye göre hazırlanıyor! Tam bir rezalet. Hiç mi dikkat etmiyorlar? Kritik haftalara girilirken federasyonun bu şekilde davranması olacak iş değil. Daha adil bir program ayarlanabilirdi” diyerek veryansın ettiği öğrenildi. Cengiz’in de bu durumdan rahatsız olduğu ve Fatih Terim’le değerlendirmede bulunduğu bildirildi.



MİLLİ MAÇLARDAN SONRA 5 PUAN UÇTU

Cimbom, Tudor döneminde milli takım aralarından sonra oynadığı maçlarda beklediği sonuçları almakta zorluk çekti. Sarı-Kırmızılılar, ligin ilk yarısında verilen 3 milli takım arasında 5 puan kaybı yaşadı. 4. haftada Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, ekim ayındaki milli aradan sonra 8. haftada deplasmanda Atiker Konyaspor’u 2-0’la geçmişti. Sarı-Kırmızılılar, kasım ayındaki milli aradan sonra 12. haftada Başakşehir’e deplasmanda 5-1 kaybetti.

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