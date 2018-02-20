Galatasaray'dan flaş Gomis açıklaması

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 23. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken resmi internet sitesinden bir Gomis açıklaması yaptı.

Galatasaray'dan yapılan Gomis açıklamasında "Bafetimbi Gomis’in yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.