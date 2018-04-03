Katıldığı Okan Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, UEFA kararının 19 Nisan'da duyurulacağı şeklindeki haberlerin doğru olmadığını aktarırken, "Bununla ilgili bize ulaşan bir tarih bilgisi yok. UEFA tabii ki kararını her an açıklayabilir." dedi.
UEFA'nın uyarma ve kınama ile başlayıp, men etmeye kadar giden 8 ayrı cezası olduğunu dile getiren Cengiz şunları söyledi:
"Biz, olası yaptırımların en hafifinin olmasını diliyoruz. Çünkü biz UEFA'ya çok sağlıklı ve gerçekçi bir öneride bulunduk. Asla hayallerle, doğru olmayan şeylerle değil, reel rakamlar ve gerçeklerle gittik. Yönetime geldiğimiz 2 aydan bu yana, Galatasaray Sportif AŞ Borsa İstanbul'da kazandıran tek spor şirketi ve en yüksek değere sahip spor şirketi konumunda. Mağazalarımız en yüksek seviyeye ulaştı, karlılığı da artırma hedefimiz var. Statta son yılların seyirci rekoru kırıldı. Rekabet arttıkça futbolun futbolun zevk ve temaşası artar. Biz bunu diliyoruz. İnşallah UEFA da bunu görür. Türkiye'deki bu ivmeyi görür. Sadece Galatasaray için değil, Türk halkının futbola olan düşkünlüğünü görür ve inşallah en doğru şekilde Türk futbolu layık olduğu en tepelere doğru gider."
''PARÇAYI TEMSİL EDEN BİR BİRİNCİLİK NASIL TÜMÜ TEMSİL EDER?''
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması yönündeki çalışmalarının hatırlatılması üzerine, "Fenerbahçe kendi açısından haklı olabilir. Biz o konuya girmek istemiyoruz." ifadelerini kullanırken, kıstaslara dikkati çekti.
Şampiyonluklarda ulusal lig döneminin dikkati alındığını hatırlatan Cengiz, "O tarihlerde Galatasaray'ın da şampiyonlukları var. Bildiğim kadarıyla o dönem, İstanbul, Ankara ve İzmir üçgenine ulaşabildi. Yani bir Adana, Mersin, Trabzon yoktu. Doğuyu saymıyorum bile. O bölgeleri kapsamadı. Yani sadece parçayı temsil eden bir birincilik, tümü nasıl temsil eder. Bunun yanıtı gerek. Yoksa hiçbir şampiyonluğu ve kupayı küçük görmem. Hepsi insan emeğidir, camiaların emeğidir." diye konuştu.
''HAK EDEN KAZANSIN''
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soru üzerine başkan Cengiz, "Şampiyonluk yarışında, 4 takımın aynı anda aynı kulvarda mücadele etmesi, yıllardır bizim dilediğimiz bir şey. Yeter ki bu şampiyonluk mücadelesi hak, eşitlik içinde olsun ve hak eden kazansın. Hep söylüyorum, hak eden de Galatasaray olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de kendisiyle birlikte ödül töreninde bulunması konusunda Cengiz, "Şenol Güneş, benim çok eskiden tanıdığım, sevdiğim bir teknik direktör. Türkiye'de değeri olan biri. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı, birkaç kişi daha var. Maalesef bu topraklardan çok fazla teknik direktör çıkmadı. Sınırlı sayıda var ve onları da korumamız gerektiğine inanıyorum. Hepsi ayrı değerler, Türk sporunun değerleri." şeklinde görüş belirtti.
Ayrıca, Trabzonspor maçı sonrası skorborda yansıtılan, "Şampiyonların kupası müzesinde olur." mesajına da değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bu ödül töreninde öğrencilere birbirlerine saygılı olmalarını, ironi yapıp, takılabileceklerini ve bu anlamda bir rekabet olması mesajını verdik. Biz ironi yapmaya kalkınca da bir maç sonrası galibiyetimizi unutup, bunun herhangi bir takım ya da camia için kasıt taşımadığını bütün gün anlatmakla geçirdik. Neyi kastettiğimi anladınız. Kendi yaptığımız soruşturmada da hiç öyle bir şey olmadığını gördük." şeklinde konuştu.
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