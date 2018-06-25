Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Garry Rodrigues önümüzdeki sezon da Galatasaray’da kalıyor... Teknik direktör Fatih Terim geldikten sonra performansını arttıran ve Avrupa’nın çeşitli kulüplerinin dikkatini çeken Rodrigues’e önerilen bonservis bedelleri Galatasaray yönetimini tatmin etmedi. Kendilerine resmi bir teklif gelmemesine rağmen menajerler aracılığıyla sözlü rakamlar telaffuz edilirken, yönetim oyuncusunu şimdilik satmama kararı aldı. Yeşil-Burun Adalı yıldızına en az 20 milyon Euro’luk değer biçen yönetim, şu anda konuşulan rakamların gelecek yıl istedikleri seviyeye çıkacağı görüşünde birleşti...

HEDEF DEVLER LİGİ!

Galatasaray yönetiminin bu konudaki en büyük güvencesi ise önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edilecek olması. Garry Rodrigues’in bu sezon Devler Ligi’nde de benzer bir performans göstermesi durumunda devre arası ya da gelecek yıl çok daha yüksek miktarlara satılabileceğini düşünen Sarı-Kırmızılılar’ın, “Seneye fiyatını katlar” diyerek gelen tekliflerle ilgilenmeme kararı aldıkları öğrenildi. Şimdilik Garry Rodrigues’in başka bir kulübe transferi ortadan kalkmış durumda.

TERİM DE KALSIN İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar yakalamak isteyen teknik direktör Fatih Terim kadrosunun bozulmasını istemiyor. Tecrübeli teknik adam, Sarı-Kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmelerde de bu düşüncesini sık sık dile getiriyor. Bunun için de geride kalan zorlu sezonda elde edilen şampiyonlukta önemli payı bulunan Garry Rodrigues’in stilini seven deneyimli teknik adamın da oyuncusunun satılmaması yönünde görüş belirttiği kaydedildi.