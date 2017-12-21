Galatasaray'dan genel kurul çağrısı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile Tüzügümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün "Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı" 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 20 Ocak 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur" ifadelerine yer verildi.



Toplantının gündemi ise aşağıdaki şekilde açıklandı:

1- Acılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

4- Seçimler;

a- Kulüp Başkanı

b- Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

c- Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

d- Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

e- Sicil Kurulu asil ve yedek üyeleri

5- Kapanış