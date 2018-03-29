Galatasaray'dan hakem tepkisi

Galatasaray Kulübü, voleybolda VakıfBank ile yaptıkları Vestel Venus Sultanlar Ligi yarı final rövanş maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Sezona yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray Bayan Voleybol Takımı'mızın dün akşam oynanan Vestel Venus Sultanlar Ligi yarı final ikinci karşılaşması, adil olduğuna inanmakta zorlandığımız kararlar ile kaybedilmiştir." denildi.

Galatasaray'ın verdiği emeğin yok sayıldığı savunulan açıklamada, "Avrupa voleybolunun en büyük ligi olan Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin bu seviyeye ulaşmasında kulüp, oyuncu ve yöneticiler tarafından tüm özverili çalışmalar ortaya konulmasına rağmen yılların emeğinin adil olmayan kararlar ile yok sayılmasını üzüntüyle karşılamaktayız. Galatasaray Kulübü olarak beklentimiz, tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşıldığı adil ve tarafsız bir müsabaka ortamının sağlandığı bir ligde mücadele etmektir. İtiraz hakkını tamamlayan takımımızın bu durumundan yararlanılması üzüntü vericidir. Sadece takımımız için değil tüm takımların emeklerinin adil ve dürüst yönetimler ile korunmasını beklemek en tabii hakkımızdır." ifadeleri kullanıldı.