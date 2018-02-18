Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile sarı-kırmızılı futbolcular, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek mesajı yayımladı.

Terim ve yardımcısı Levent Şahin ile futbolculardan Selçuk İnan, Fernando Muslera, Yasin Öztekin ve Ahmet Çalık, kulübün Twitter hesabından yayımlanan videolu mesajda Mehmetçik'e desteklerini iletti.

Fatih Terim, mesajda "Zeytin Dalı Harekatı'na katılan tüm Mehmetçikler ve değerli aileleri, ülkemiz için verdiğiniz mücadeleye minnettarız. Bu ülkenin bir ferdi olarak size çok şey borçlu olduğumu biliyorum. Dualarımdasınız, sağ olun var olun." ifadelerini kullandı.

Levent Şahin de "Kıymetli Mehmetçikler, canını bu güzel ülke için feda edebilecek cesareti gösterebilen sizlere bir kez daha sonsuz teşekkür ederiz. Varlığınıza, emeklerinize, nefesinize duacıyız. İyi ki varsınız." dedi.

Takım kaptanı Selçuk İnan mesajda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Florya'dan selamlar. Kalbimiz sizinle, dua ediyoruz. Umarım en kısa zamanda evinize sağ salim döneceksiniz. Hepinize minnettarız, Allah'a emanet olun." şeklinde duygularını dile getirirken, kaleci Muslera da "Kalbimiz Mehmetçik'le." ifadesini kullandı.

Yasin Öztekin de "Sevgili Mehmetçiklerimiz, gözünüzü kırpmadan, bir an bile düşünmeden çıktığınız yoldan sağ salim ülkemize döneceğinizden eminim. Dualarımız sizinle." derken, Ahmet Çalık da "Kahraman Mehmetçiklerimiz, size minnettarız. Dualarımız sizinle, Allah yardımcınız olsun." ifadeleriyle duygularını paylaştı.







— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 18, 2018