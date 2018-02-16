Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Dinç Üner ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Ankara'da nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray heyeti ilk olarak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin de yer aldı.

Mustafa Cengiz, Dinç Üner ve Abdurrahim Albayrak, Yargıtay ziyaretinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Galatasaray heyeti, son olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti.