Galatasaray taraftarından koreografi - Galatasaray Fenerbahçe maçında Rocky koreografisi

Derbi karşılaşmasına büyük ilgi gösteren ve tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi bir koreografi sergiledi.



Taraftar grubu ultrAslan'ın da yer aldığı Odeabank tribününde sergilenen koreografide, ilk olarak, "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor" ve "Ayağa kalk" pankartları açılırken, ardından ABD'li aktör Sylvester Stallone'nin "Rocky Balboa" karakterini canlandırdığı Rocky filminden esinlenilen bir görsel, makaralı sistemle tribüne çekildi.



Kırmızı şort ve sarı eldivenlerle dikkati çeken görselin bir yumruğu, koreografide yine makaralı sistemle havaya kaldırıldı.



Tüm tribünlere Galatasaray bayrakları dağıtılırken, maç öncesinde ve müsabaka sırasında yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük destek veren taraftarlar, oyuncuları tribüne çağırarak moral verdi.

Galatasaray Fenerbahçe maçı

Rocky koreografisi

koreografi