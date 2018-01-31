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Futbol

Galatasaray'dan son gün bombası!

31.01.2018 - 10:01 | Güncelleme:

Ndiaye’yi satıp nakit akışı sağlayan Galatasaray, son gün bombasını patlattı... Bir de golcü var!

  • 1 Galatasaray'dan son dakika bombası! (Galatasaray'da transfer haberleri )
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    Galatasaray’ın yeni transferi Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Atatürk Havaalanı’na iniş yaptı. Transfer için görüşmelere başlandığı borsaya bildirildi.

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  • 2 Galatasaray'dan son dakika bombası! (Galatasaray'da transfer haberleri )
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre; Geçmiş transfer dönemlerinde de “son günü” seven Galatasaray, aradığı ismi yine Çizme’den buldu. 

  • 3 Galatasaray'dan son dakika bombası! (Galatasaray'da transfer haberleri )
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    Sezon başında Juventus’tan Asamoah’la el sıkışan, ancak son anda transferin gerçekleşmemesiyle hayal kırıklığı yaşayan Sarı-Kırmızılılar, devre arasındaki ikinci Ganalı seferinde de umduğunu bulamamıştı. 

     

  • 4 Galatasaray'dan son dakika bombası! (Galatasaray'da transfer haberleri )
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    Dört koldan sol bek arayan Sarı-Kırmızılıar, Brezilyalı Tavares ve Bursasporlu Aziz Behich’in çok pahalı gelmesi üzerine, Bayern Münih’te yedeğe düşen Bernat’ı kiralamak için operasyona kalkmıştı. 

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  • 5 Galatasaray'dan son dakika bombası! (Galatasaray'da transfer haberleri )
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    Bu görüşmelerde de rakam konusunda anlaşma çıkmayınca, yönetim rotayı yeniden İtalya’ya çevirip İnter’in oyuncusu Nagatomo’ya kanca attı.

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Yorumlar 37
  • Misafir 49 dakika önce
    maradona yı alın dedemin asker arkadaşlarından iyidir hala ünlü nasıl olsa
  • Misafir 1 saat önce
    ARKADAŞLAR CAROLLE Ü UNUTTUNUZ GALİBA BİZİM BEKİMİZ ZATEN VAR ODA KİRALIK SENE SONUNA KADAR GERİ GELİCEK BENCE MANTIKLI.
  • Misafir 1 saat önce
    Sol Bek transferimiz 3 yıldır İnter taraftarının en çok göndermek istediği futbolcu... Forvet transferimiz okaka olursa düşme hattına yakın takımın kadroya giremeyen bir oyuncusu... 25 Milyon taraftarı olan bir takıma bunu nasıl layık görürsünüz... 50 bin kişi maç izlemeye geliyor. Bir lafınızla milyonlarca forma satışı yapıyorsunuz.... Dursun Özbek'i arkasından atıp tutuyorsunuz borç harç cebinden koyuyor yinede taraftarın hoşuna gidecek bir takım kurdu.... Ünal Aysal'ın arkasından konuştunuz tarihin en güzel kadrosunu kurdu...
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