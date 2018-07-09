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"DEMBELE'Yİ İSTER MİSİNİZ?"

Fotomaç'ın haberine göre bir yandan ayağını yorganına göre uzatması, bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde varlık göstermek için güçlü bir kadro kurması gereken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Yana döne 8 numara arayan sarı-kırmızılı ekibe menajerler, Dünya Kupası'nda dikkat çeken Belçika Milli Takımı'nın yıldızlarından Mousa Dembele'yi önerdi.