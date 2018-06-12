GOMIS'İN YERİNE DÜNYA YILDIZI
Gomis'in Çin’den aldığı tekliflerin ardından birçok isim gündeme geldi. Özellikle Mario Balotelli’yle Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği ve oyuncuyla pazarlıklara başlandığı öne sürüldü.
Ancak Ne Balotelli, ne İtalyanların yazdığı Andre Silva ne de Leicester City’nin Nijeryalı yıldızı Ahmed Musa... G.Saray’ın hedefinde tek bir isim var; o da Monaco’nun Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao... Bafe, Çin’e giderse Falcao da G.Saray’a gelecek.
Manchester United ve Chelsea maceralarının ardından yeniden Monaco’ya dönen ve son iki yılda Fransa’da önemli işlere imza atan Kolombiyalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘yeni bir macera’ istediğini belirtmişti.
Bu açıklamanın ardından Milan, Falcao için girişimlere başlamış ancak İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi’ne gidemediği için Kolombiyalı bu teklife sıcak bakmamıştı. G.Saray Devler Ligi kozuyla Falcao’yu ikna etmeye yakın... (Güneş)
STOPERE SON ADAY
Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda harekete geçmişti. Hem transfer komitesinin belirlediği hem de menajerler aracılığıyla önerilip geçer not alan isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi’nin son olarak gündemine Valencia’nın Tunuslu oyuncusu Aymen Abdennour’u aldığı ortaya çıktı.
Geçen sezonu Marsilya’da kiralık olarak geçiren, Fransız ekibiyle bir yıllık daha kontratı bulunmasına rağmen İspanya’ya dönüş kararı alan deneyimli oyuncunun, Valencia’nın yeni dörem planlarında yer almaması sonrasında ayrılık planı yaptığı bildirildi.
Daha önce Beşiktaş’ın da gündeminde yer alan tecrübeli futbolcu için İspanya La Liga ekibi Valencia’dan maliyet raporu isteyen Cim Bom, başarılı futbolcuyu ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre Valencia’nın ise Abdennour’u satmaya daha sıcak baktığı kaydedildi.
Serie A ekibi İnter’le Yuto Nagatomo’nun bonservisi konusunda pazarlıklara başlayan Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir karşı teklif almıştı. Galatasaray adına görüşmeleri sürdüren İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, “Joao Miranda’yı size verelim” önerisi sonrasında düşünmek için süre istemişti.
Konuyu bu hafta içerisinde teknik direktör Fatih Terim’le görüşecek olan Albayrak’ın, konuyu yönetimdeki kurmaylarıyla da görüştüğü kaydedildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların, bu teklif karşısında büyük heyecan yaşadığı ve yönetim olarak tecrübeli Sambacı’nın transferine yeşil ışık yakıldığı bildirildi.
Cim Bom, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’den geçen sezon Jason Denayer’i ikinci kez kiralamıştı. Teknik direktör Fatih Terim’in olumlu raporunun ardından Belçikalı savunmacıyı üçüncü kez kiralamak için harekete geçen Aslan, İngiliz ekibinden beklemediği karşılık aldı. Ada devinin yetkililerinin Galatasaray’dan gelen teklife, “Bonservisiyle veririz” cevabını verdiği kaydedildi. (Fanatik)
"GOMIS GİTSİN, RODRIGUES KALSIN"
Galatasaray Yönetimi ve Fatih Terim, iki yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis ile Garry Rodrigues hakkında kararını verdi. 3 milyon 350 bin euro alan Gomis’in ücret artırma talebini karşılayamayan Cim-Bom, Fransız golcü için Çin’den gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. 20-25 milyonluk bir bonservis geliri beklenen Rodrigues’e henüz talip çıkmadı. Terim’in, “Bana gerekli” demesi de önemli rol oynadı ve oyuncu takımda kaldı.
Galatasaray, gelecek sezon planlamasında revizyona gitti. Daha önce Garry Rodrigues’i satarak transfere kaynak oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, birçok nedeni göz önünde bulundurarak kalmasına karar verdi. Buna karşılık golcü Bafetimbi Gomis’in bu şartlar altında gidebileceği belirtildi.
Galatasaray Yönetimi ile teknik direktör Fatih Terim’in ortak kararı doğrultusunda ilk olarak Gomis’in durumu ele alındı. Takımın şampiyonluğunda en büyük katkı sahibi olan futbolcu, geçen sezon 3 milyon 350 bin euro garanti para aldı. Buna 200 bin euroluk şampiyonluk ve puan başına 5 bin euroluk primler eklendiğinde ciddi bir maliyet ortaya çıktı.
Gomis buna rağmen yönetimden zam talebinde bulundu. Takımın en çok kazanan ismi olmak isteyen Fransız futbolcunun bu tavrı yönetimi hoşnut etmedi. Çin’den gelen teklifleri ve oyuncunun yaşını değerlendiren yönetim, gitmesinde bir sorun olmadığına karar verdi.
Sezon bitiminde Garry Rodrigues’i 20-25 milyon euroya elden çıkarmanın hesaplarını yapan Galatasaray Yönetimi, şu ana kadar herhangi bir teklifle karşılaşmadı. Bununla birlikte Fatih Terim’in tavrı da önem kazandı.
Terim’in, Rodrigues’in kendisine Şampiyonlar Ligi’nde gerekli olduğunu söylemesi karşısında sarı-kırmızılılar, Rodrigues’in kalmasından yana tavır belirledi. Cim-Bom, 1 milyon 350 bin euro garanti paraya oynayan futbolcunun ücretini 2 milyon 500 bin euroya çıkararak takımda tutacak. (Milliyet)
'İSTENMEYEN ADAM' GİDİYOR!
Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi. Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda kesin olarak düşünmediği 27 yaşındaki futbolcu için çalışma başlatan Sarı-Kırmızılılar, deneyimli isimle bu hafta içerisinde görüşme gerçekleştirecek. Cim Bom’dan gelecek sezon 1.6 milyon Euro alacak oyuncuyla bonservisi karşılığında yolları ayırmayı planlıyor.
AHMET ÇALIK GÖZTEPE'YE
Galatasaray’da geçen sezon bekleneni veremeyen Ahmet Çalık, teknik direktör Fatih Terim tarafından gözden çıkarılmıştı. Yönetim, savunma hattındaki forma yarışında geride kalan 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması için rapor vermesi sonrasında harekete geçti.
Süper Lig’den menajerler aracılığıyla bir kulüp arayan Sarı Kırmızılılar’ın, bu doğrultuda Göztepe’yle anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli savunmacıyı bedelsiz olarak İzmir ekibine göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.
Ahmet Çalık, geçen sezon Cim-Bom’da 11 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergilemişti. Ahmet Çalık’ın, 2021 yılına kadar Galatasaray’la sözleşmesi bulunuyor. (Fanatik)
NURİ ISRARI
Galatasaray, orta saha transferi konusunda rotayı, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’ta görev yapan Nuri Şahin’e çevirmişti. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden Cim-Bom, bu konuda bu hafta içerisinde bir gelişme yaşanmasını bekliyor. Geleceği konusunda kararsızlık yaşayan başarılı futbolcunun, geleceğiyle ilgili olarak kararını hafta sonuna kadar belirlemesi planlanıyor. (Fanatik)
BENNACER İDDİASI
İtalya Serie B'de sezonu şampiyon bitiren Empoli'nin genç yıldızı İsmael Bennacer, Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri. 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna Çizme ve ülkesi Fransa'dan birçok teklif var.
G.Saray da Bennacer'i takibe alan kulüplerden biri. Cezayir asıllı oyuncunun kefili ise 22 yıllık Arsenal kariyerini sonlandıran Arsene Wenger. Fransız teknik adam, Bodrum'da birlikte yemek yediği Fatih Terim'e Bennacer'i överken, "Mutlaka transfer edin" tavsiyesinde bulunmuştu.
İtalya basını, Empoli'den ayrılacak olan oyuncunun birçok teklifi reddedip, Şampiyonlar Ligi nedeniyle G.Saray'ı seçtiğini yazdı. Empoli, Cimbom'un Bennacer için yaptığı 3.5 milyon euro + Carole teklifine yarına kadar yanıt verecek. (Fotomaç)
ABEL'E RESMİ TEKLİF
Galatasaray, Championship ekiplerinden Hull City'den ayrılan golcü oyuncu Abel Hernandez için ilk resmi girişimini gerçekleştirdi. Fiorentina, Torino, Wolverhampton ve Celtic'in de ilgilendiği Abel Hernandez'e Galatasaray ilk resmi teklifini sundu.
İtalyan basınında yer alan haberde Galatasaray'ın yaptığı ilk teklifi Abel Hernandez'in düşük bulduğu belirtildi. İki tarafın önümüzdeki günlerde tekrar görüşmesi ve Galatasaray'ın golcü oyuncuya yeni bir teklif yapması bekleniyor.
Bonservisi elinde olması nedeniyle Galatasaray'ın ısrarcı davrandığı Abel Hernandez, geride kalan sezon Hull City formasıyla 10 lig maçında 8 gole imza attı. Golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle geçen sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyememişti. Abel Hernandez'in yanı sıra Galatasaray'ın golcü adayları arasında Jeol Campbell ismi de ön planda tutuluyor. (Akşam)
ORTA SAHAYA 2 OYUNCU
İlk olarak orta alandaki sorunları çözmek için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, Dortmund formasını giyen Nuri Şahin ve Stoke City'de oynayan eski futbolcusu Badou Ndiaye'yi renklerine bağlıyor.
Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği Nuri Şahin'le prensipte anlaşılmıştı. Yıldız futbolcunun menajeriyle bu hafta yapılacak olan görüşmede, aradaki para farkının da kapanması ve el sıkışılması bekleniyor.
Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği Nuri Şahin'le prensipte anlaşılmıştı. Yıldız futbolcunun menajeriyle bu hafta yapılacak olan görüşmede, aradaki para farkının da kapanması ve el sıkışılması bekleniyor.
Ryan Donk'un da sözleşmesinin uzatılmasının ardından orta saha transferi kapanacak. Galatasaray yönetimi ardından stopere, kanatlara ve forvete transfer yapmak için çalışmalara hız verecek. Ndiaye, Galatasaray forması altında gösterdiği performansla taraftarların gönlünü fethetti. (Takvim)
FORVETE JOKER
Bafetımbı Gomis dışında santrfor olarak sadece Eren Derdiyok'a sahip olan Cimbom, Eren ile yollarını ayırmayı düşünürken bu bölgeye yapılacak takviyeye öncelik verdi. Sarı-kırmızılılar forvet bölgesinde yaşanan eksikliği gidermek için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin hücumcusu Ahmed Musa ile masaya oturdu. Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olması Nijeryalı futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma sıcak bakmasını sağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün içerisinden edinilen bilgilere göre futbolcu ile 1 yıl kiralık protokolü yapıldığı, kısa bir süre içinde 25 yaşındaki futbolcunun transferinin tamamlanacağı öğrenildi. 1992 doğumlu Ahmed Musa, forvet bölgesinin her noktasında görev yapabildiği için 'joker' olarak değerlendiriliyor. Asıl bölgesi santrfor olmasına rağmen, hem sağ kanat hem sol kanat olarak oynayabilen Nijeryalı, hızı, adam eksiltme özelliği ve bitiriciliği ile biliniyor. Musa, 2016'da 19.5 milyon euro karşılığında City'ye transfer olmuş ancak Ada'da tutunamadı.
Sarı-kırmızılı kulübün içerisinden edinilen bilgilere göre futbolcu ile 1 yıl kiralık protokolü yapıldığı, kısa bir süre içinde 25 yaşındaki futbolcunun transferinin tamamlanacağı öğrenildi. 1992 doğumlu Ahmed Musa, forvet bölgesinin her noktasında görev yapabildiği için 'joker' olarak değerlendiriliyor. Asıl bölgesi santrfor olmasına rağmen, hem sağ kanat hem sol kanat olarak oynayabilen Nijeryalı, hızı, adam eksiltme özelliği ve bitiriciliği ile biliniyor. Musa, 2016'da 19.5 milyon euro karşılığında City'ye transfer olmuş ancak Ada'da tutunamadı.
SNEIJDER HABER BEKLİYOR
Taraftarlar Sneijder'i takımda görmeyi çok isterken yönetim bu konuda girişimde bulunmak için Fatih Terim'den onay bekliyor. Hollandalı yıldız, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymek ve futbola Galatasaray'da nokta koymak istiyor. Bu nedenle, "Maddi olarak gereken kolaylığı sağlarım" diye de mesaj yolladı. Şimdi gözler Terim'e çevrilirken tecrübeli hocanın, gelişmelere göre kararını vereceği bildirildi. (Fotomaç)
GALATASARAY'DAN PRAG'A SÜRPRİZ TEKLİF
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne altyapıdan çıkan oyuncuları bildirmek için gözler Florya'dan çıkan yıldızlara dönünce, Yeni Malatya forması giyen Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Sparta Prag'a satılan Semih Kaya akıllara geldi. FFP nedeniyle bonservis ücreti ödemek istemeyen Cimbom, Terim'in isteği üzerine Semih Kaya-Ahmet Çalık takasını Çek temsilcisine bildirdi. Bu takasın satın alma yerine kiralama opsiyonu olabileceği de belirtildi. (Fotomaç)
ZOUMA İÇİN KÖTÜ RAPOR
Scout ekibi, Galatasaray'ın gündemindeki savunmacıyla ilgili detaylı bir rapor paylaştı. Jason Denayer'in yerine düşünülen Kurt Zouma için scout ekibinin verdiği rapor, Fatih Terim'i korkuttu. Stoke City'nin küme düşmesinde payı olan Fransız stoper, sezonu 1.5 top çalma, 1.8 top kesme ve 6.8 uzaklaştırma ile kapadı. Bu da Zouma'nın önüne gelen topu 'tehlikeli alandan gitsin' düşüncesi ile hareket ettiğini ortaya koydu. Maç başı 30 pas yapıp yüzde 78 yüzde yakalaması da düşük bulundu.
Zouma geçen sezon Stoke City'de forma giydi. Performansı her ne kadar eleştiri alsa da Transfermarkt'taki 15 milyon euro'luk değerini korumaya devam ediyor. Chelsea yeniden kiralamaya sıcak bakıyor. (Fotomaç)
FEGHOULI: KALIYORUM
Galatasaray'ın başarılı ismi Sofiane Feghouli, aradığı her şeyi sarı-kırmızılı takımda bulduğunu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını ifade etti. Fransız basınına konuşan Cezayirli futbolcu, "Çekişmeli geçen bir sezonun ardından hedefe ulaştık ve şampiyonluğu ailelerimiz, taraftarlarımızla birlikte kutladık. Gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Bunlar harika anlar ve gelecek sezon da bu mutluluğu tekrar yaşamak istiyorum. Galatasaray'dan ayrılmam için bir sebep yok" dedi.
MUĞDAT İMZAYI ATIYOR
G.Saraylı yöneticiler, el sıkıştıkları Muğdat Çelik ile bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Detayların görüşülmesinin ardından 28 yaşındaki golcü futbolcu, kendisini Galatasaraylı yapan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. (Fotomaç)
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