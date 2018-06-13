NAGATOMO'DA SON DURUM
Fatih Terim'in göreve başlaması sonrasında Galatasaray'a transfer edilen tek isim olan Japon futbolcu, 6 aylık kiralık sürecinde göz doldurmuştu. Bu nedenle oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, Inter ile ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti.
Geçen hafta Milano'ya giden 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, İtalyan yetkililerle sıkı bir pazarlığa girişti. Inter, Japon futbolcunun bonservisi için 4.5 milyon euro talebinde bulundu. Ancak Cim-Bom bunun pahalı olduğunu söyleyerek fiyatın daha aşağılara inmesini istedi.
Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde iş detaylara kalınca bu kez devreye Nagatomo girdi ve Galatasaray'ı istediğini dile getirdi. Bu konuda da İtalyan kulübünün yöneticilerinden önünü açmaları ricasında bulundu. Bunun üzerine İtalyanlar, Yuto Nagatomo'nun transferine razı oldu. Tarafların 2.8 milyon Euro'ya anlaştıkları ifade edildi.
Sarı-kırmızılı formayla ligin ikinci yarısında 15 maça çıkan Japon futbolcu, üç de asist yaptı. Nagatomo, yarım sezon için 850 bin euro garanti para alırken, şampiyonluk için de 150 bin euro prim hakkı kazanmıştı. Yeni sözleşmede futbolcunun ücretinde zam yapılıp yapılmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Yuto Nagatomo, kariyerinde ilk kez liglerde şampiyonluk kupası kaldırdı. Japon futbolcu, milli takım düzeyinde de 2011'de Asya Kupası'na uzanmıştı. Galatasaray'da kısa sürede kendini kabul ettiren Nagatomo, Inter'de görev yaptığı ligin ilk yarısında da 11 karşılaşmada forma giymişti. (Milliyet)
GOMIS'İN YERİNE DOST
Bafe Gomis gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'da cevap bekleyen bir numaralı soru. Kimse Fransız oyuncunun gitmesini istemiyor tabii... Ancak sürprize karşı da hazırlık yapılıyor. Yaklaşık 15 gün önce Abdurrahim Albayrak, Fransız yıldızın ayrılma ihtimaline karşılık Sporting Lizbon'da forma giyen Bas Dost'un menajerine, "Durumu bir araştır" mesajı vermişti.
Menajer, Hollandalı golcünün idman sahası basılması ve dayak yediği için bonservisinin bedelsiz olarak verilmesi için FIFA'ya başvurduğunu iletti. Albayrak bu haberi hemen Terim'le paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcı da, "Gomis kalsa da kalmasa da onun gibi bir golcüyü almak piyango gibi olur. Başkan'la konuşalım" sözlerini kullandı.
Galatasaray'ın beklediği güzel haber dün geldi. Bas Dost da Sporting'de sözleşmesini tek taraflı fesheden oyuncular kervanına katıldı. UEFA'nın kısıtlaması nedeniyle transferde ayağını yorganına göre uzatan Galatasaray'da Bas Dost ismi bir anda bir numaralı transfer gündemi haline geldi. Sarı-kırmızılı yöneticiler hemen devreye girdi ve yıldızın transferinin bitirilmesi için çalışmalar başladı.
Galatasaray'ın almak için ellerini ovuşturduğu Bas Dost tam bir gol makinesi... Gomis, 32 gole imza atarken Hollandalı golcü de ondan aşağı kalmadı. 2016-17 sezonunda 43 maçta 37 gol kaydeden Bas Dost, 2017-18 sezonunda ise 49 maçta 34 gol kaydetti. Bas Dost bir kez de Heerenveen formasıyla 39 maçta 38 gol atarak, 30 golü geçti.
Bir anda Cimbom'un liste başına terfi eden Bas Dost için Heracles 300 bin, Wolfsburg 7, Sporting ise 11.85 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Transfermarkt değeri şu anda 19 milyon euro olan yıldız oyuncu, sadece G.Saray'ın değil birçok kulübün iştahını kabarttı. Sarı-kırmızılı ekibin öne geçmesi için cazip bir yıllık ücret ve imza parası teklif etmesi bekleniyor. (Fotomaç)
ASLAN'A YENİ WESLEY
İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Lazio ve Galatasaray, FC Brugge'ün genç golcüsü Wesley'in peşinde. 21 yaşındaki Wesley geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 13 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.91 boyundaki oyuncunun Belçika ekibiyle 2021'e kadar mukavelesi bulunuyor. Brugge'ün ne kadar bonservis talep edeceği ise bilinmiyor. Takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı Lazio veya G.Saray'ı seçecek.
NDIAYE DÖNÜYOR
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor… Akhisarspor'la yollarını ayıran Muğdat Çelik'le prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Badou Ndiaye ile de el sıkıştı... Senegalli oyuncu ve menajeriyle görüşen Galatasaray transfer komitesi, tüm konularda mutabakat sağladı. Gözler şimdi Stoke City'yle yapılacak olan görüşmeye çevrildi. Kırmızı-beyazlılar, Ndiaye'nin kiralanmasına onay verirse Dünya Kupası'ndan sonra resmi imzalar atılacak.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, Ramazan Bayramı'ndan sonra Ada'ya çıkarma yapacak ve Stoke yönetimiyle masaya oturacak. İngiliz ekibiyle yapılacak olan bu görüşmenin ardından transfer netlik kazanacak. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Stoke City orta sahaya Feirense'den Etobo'yu transfer etmesinin ardından Badou Ndiaye'nin kiralanmasına sıcak bakıyor. Galatasaray'ın Stoke'a kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.
Ndiaye, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'ye 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Premier Lig'de Stoke formasını 13 maçta terleten Senegalli orta saha, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Badou, Galatasaray'da ise 17 maçta sahaya çıktı ve sarı-kırmızılılara 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Senegal Aslanı'nın gol attığı tek maç 2-1'lik mağlubiyetle sona eren ve Igor Tudor'un kovulmasına neden olan Yeni Malatyaspor maçıydı. (Güneş)
SNEIJDER'IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Taraftarların sevgilisi Wesley Sneijder'in en yakınındaki isim olan menajer Guido Albers, 'Galatasaray'a dönecek' haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Albers, "Al Gharafa ile 1 yıl daha kontratımız var. Yaptığımız sözleşmeye saygı duyuyoruz. Wesley orada mutlu. Şu an itibariyle her şey dedikodudan ibaret" dedi. Albers, bir gelişme olma ihtimalinin sorulması üzerine ise yönetim ve Fatih Terim'i işaret etti.
Albers şöyle konuştu: Wesley, G.Saray'da fantastik bir dönem yaşadı. İstanbul ve Galatasaray onun için çok önemli. Elbette fikirler değişebilir. Aslına bakarsanız bu Terim ve Galatasaray'a bağlı. Şu anda bu yönde bir gelişme yok. İleride ne olur bilemem."
Toplamda 5 sezon Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. 5 sezonda 175 maça çıkan Sneijder, bu maçlarda 46 gole imza attı. Sneijder, Galatasaray formasıyla 7 kez de kupa sevinci yaşadı. (Ajansspor)
BENNACER'E TALİP VAR
Eski Arsenal menajeri Arsene Wenger'in, G.Saray teknik direktörü Fatih Terim'e önerdiği iddia edilen Ismael Bennacer isminde tehlike çanları çalıyor... Orta sahada oyunun iki yönünü başarıyla oynayabilen 20 yaşındaki Empoli'li futbolcunun, Fransız ekibi Nice'in de radarına girdiği öğrenildi.
Fransız basınının haberine göre; G.Saray, bu transfer için acele etmezse, Cezayir asıllı Fransız futbolcuyu kaçırabilir. Kulübüyle 30 Haziran 2021 yılına kadar kontratı bulunan Bennacer, geçen sezon Serie B'de mücadele eden takımında 39 maçta forma giymişti. 1.75 boyunda ve sol ayaklı Bennacer'in tarzı Emre Belözoğlu'na benzetiliyor. (Fotomaç)
EMRE GALATASARAY'I İSTİYOR
Alanyaspor'da yakaladığı çıkış ile büyük kulüplerin radarına giren Emre Akbaba hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Kulübüyle 1 yıllık kontratı kalan 25 yaşındaki futbolcunun, yönetime G.Saray'a gitmek için baskı yaptığı konuşuluyor. Gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Emre Akbaba'nın, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı ve kulübüne para kazandırarak ayrılmak istediği biliniyor.
Emre'yi, G.Saray'ın dışında Beşiktaş'ın istediği belirtiliyor fakat orta saha oyuncusunun gönlünün sarı-kırmızılı kulüpten yana olduğu öğrenildi. Türkiye A Milli Takım formasını ilk kez 13 Kasım 2017 tarihinde giyen Emre Akbaba'yı G.Saray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim davet etmişti. Terim ile yakın bir ilişkisi olan Emre Akbaba'nın hem hoca hem de Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Galatasaray'a gelmek istediği aktarıldı.
Emre için Alanyaspor'un 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istediği kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise 5 milyon euro'yu çok fazla bulduğu ve 3 milyon euro'nun üzerine bir futbolcu takası önereceği bildirildi. Bu sezon 32 Süper Lig maçında forma giyen Emre Akbaba, 14 gol atıp, 10 asist yaptı. Emre, Türk futbolcuları arasında geçen sezon Burak Yılmaz'dan sonra en skorer ikinci isim olmayı başardı. Emre, 2 kez de Türkiye Kupası'nda mücadele etti ve 1 asist yaptı. (Fanatik)
EMRE MOR'DA KARAR HOCADA
İspanya'nın Celta Vigo ekibi, milli futbolcu Emre Mor'u takımda tutmaya karar verdi. Kulüp Başkanı Carlos Mourinho, genç oyuncunun geleceği hakkında son kararın, teknik direktör Antonio Muhammed'e ait olduğunu belirtti. İspanya basınında yer alan haberlerde, 'El Turco' lakablı Arjantinli teknik direktörün, Emre Mor'un yeteneklerinden yararlanmayı planladığı ve genç yıldızın takımda kalmasından yana olduğu ifade edildi.
Celta Vigo, geçtiğimiz sezon başında Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Emre Mor'u kiralamayı da düşünmüyor. 21 yaşındaki yıldız, geride kalan sezonda teknik direktör Juan Carlos Unzue ile kimi zaman problem yaşamış ve iki defa kadro dışı bırakılmıştı. Geçen sezon La Liga'da 23 karşılaşmada forma giyen milli oyuncu 1 gol 2 asistle sezonu tamamlamış ve beklentilerin uzağında kalmıştı. (Fotomaç)
SEPİL TERİM'İ ARADI
İzmir ekibinin Sarı-Kırmızılı takıma Ahmet için kiralama teklifinde bulunduğu ve Başkan Mehmet Sepil’in de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’i aradığı öğrenildi. Günay, Sabri, Selçuk, Tanju, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayırıp Elazığspor'dan Alparslan ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Djalma Campos ve Ahmet Çalık için harekete geçti. İzmir ekibinin Sarı-Kırmızılı takıma Ahmet için kiralama teklifinde bulunduğu ve Başkan Mehmet Sepil'in de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i aradığı öğrenildi. (Fotomaç)
CAROLE PİYANGOSU
Cim-Bom'un geçen sezon Sevilla'ya kiraladığı sol bek Lionel Carole'e İspanya ve Fransa'dan talip çıktı. Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun, bu sezon da La Liga'da kalabileceği dile getirildi. Sevilla ile 6'sı lig, 2'si ise UEFA Avrupa Ligi ve İspanya Kral Kupası olmak üzere 10 karşılaşmaya çıkan Carole'ün, Alaves tarafından istendiği vurgulandı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Alaves'in bu futbolcuyu bonservisiyle birlikte almaya hazırlandığı dile getirildi. Carole'e eski kulübü Troyes da talip olmuştu. (Fotomaç)
BELHANDA 10 MİLYON EURO
Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Younes Belhanda, hazırlık maçlarında sergilediği performansla yıldızlaştı. Slovakya mücadelesinde galibiyet golünü atan, son Estonya karşılaşmasında ise 1 gol, 1 asistle oynayan Belhanda’nın piyasası giderek artıyor. Galatasaray Yönetimi’nin planı, Rusya’daki dev organizasyonda vitrine çıkacak olan Belhanda’yı Dünya Kupası’nın ardından yüksek bir fiyata satmak. Beklenti, en az 10 milyon Euro. (Fanatik)
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