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Emre için Alanyaspor'un 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istediği kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise 5 milyon euro'yu çok fazla bulduğu ve 3 milyon euro'nun üzerine bir futbolcu takası önereceği bildirildi. Bu sezon 32 Süper Lig maçında forma giyen Emre Akbaba, 14 gol atıp, 10 asist yaptı. Emre, Türk futbolcuları arasında geçen sezon Burak Yılmaz'dan sonra en skorer ikinci isim olmayı başardı. Emre, 2 kez de Türkiye Kupası'nda mücadele etti ve 1 asist yaptı. (Fanatik)