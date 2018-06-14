20 | 28

Oumar Niasse

Galatasaray’ın eski aşkı alevlendi... 2015’ten bu yana sıklıkla Cim Bom’un radarına giren Niasse, belki de ilk kez parçalıya bu kadar yakın. Everton’da istenmeyen adam ilan edilen Senegalli yıldız, yardımcı forvet olarak Terim’in istediği özelliklere sahip. Hızlı, bitirici ve çok yönlü olan Niasse’nin kulübüyle 2020’ye kadar kontratı var. Everton’ın önceliği Niasse’yi satmak. Ancak, bu yönde bir teklif gelmezse kiralanacak. Oyuncu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle gelmeye hazır.