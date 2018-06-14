NAGATOMO'DA SON DURUM
G.Saray yönetimi geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak oynayan Yuto Nagatomo için temaslarını sıklaştırdı. Japon futbolcu için İtalya'ya giden ve kulübü Inter'le pazarlık masasına oturan ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, İtalyan ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.
Inter ise Galatasaray'dan 5 milyon Euro istedi. Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan ekibinden bu fiyatta indirim beklediği ve tarafların kısa süre içinde yeniden bir araya geleceği öğrenildi. (Takvim)
ORTA SAHAYA PORTEKİZLİ
G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in birinci önceliği Nagatomo'nun işini bitirmek sonra da 8 numara transferi için harekete geçmek... Orta sahada birçok aday üzerinde duran sarı-kırmızılı kurmaylar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester'ın devre arasında 24.5 milyon Euro'ya Sporting Lizbon'dan aldığı Adrien Silva'yı mercek altına aldı. G.Saray, İngiliz ekibine 24.5 milyon euro'ya Sporting'den devre arası gelen 29 yaşındaki orta saha için nabız yokluyor. Kiralanması için sıkı bir pazarlığa girişileceği öğrenildi.
Ada temsilcisiyle 29 yaşındaki Portekizli yıldızı kiralamayı düşünüp düşünmedikleri konusunda karşılıklı görüş alış verişi yapıldı. Mavi-beyazlıların, Portekiz Milli Takımı'yla Rusya'da bulunan tecrübeli orta saha için Dünya Kupası'nı bekledikleri ve sarı-kırmızılıların teklifini Rusya'daki Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirmeye alacakları öğrenildi. Silva geçen sezon Leicester'da oynadığı 15 karşılaşmada 2 asist katkısı yaptı. Portekiz Milli Takımı'nda 23 kez forma giyen Silva, Rusya'da takımının kozlarından olacak.
MUSLERA PANİĞİ
UEFA'nın sıkı kurallarıyla baş etmek zorunda olan G.Saray'da Fernando Muslera paniği yaşanıyor. Takımın çok kazananlarından Muslera, UEFA'yla uğraşan Aslan'ı zorlayacak. Uruguaylı file bekçisi 5 milyon euro'ya yakın aldığı para ile takımda en çok kazanan oyuncular arasında ilk 3'te yer alıyor.
Bu durumda Dünya Kupası'nda Uruguay forması ile göstereceği performansa göre 20 milyon euro civarında ciddi teklif gelirse Muslera'nın satışı için onay çıkabileceği konuşuluyor. Yıldız kalecinin alternatifleri arasında en güçlü adayın da Bursa'nın milli kalecisi Harun Tekin olduğu bildirildi.
EMRE GALATASARAY'DAN VAZGEÇMİYOR
Geçen sezon attığı 14 gol ve yaptığı 10 asistle Alanyaspor'u Süper Lig'de tutan Emre Akbaba Galatasaray'ın yerli oyuncu listesinde ilk sırada. 7 yaş küçük olduğu Selçuk İnan'ın halefi olarak görülen Emre'yi sarı-kırmızılı takımın dışında Başakşehir de istiyor. Alanyaspor Yönetimi, 25 yaşındaki 10 numarasının bonservisini 7 milyon Euro olarak belirledi. Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'yi takas olarak öneren G.Saray olumsuz yanıt aldı.
Yaz tatilini İtalya'da geçiren Emre Akbaba'ya İtalya'dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Emre'nin İtalya seçeneği olmazsa Alanyaspor'da kalacağı ve bir sene Galatasaray'ı bekleyeceği öğrenildi. Başakşehir'e gitmeyi istemeyen gurbetçi oyuncunun gönlü sarı-kırmızılı takım için atıyor. Ablası Galatasaray Lisesi'nde Fransızca öğretmeni olan Emre Akbaba İtalya'ya transfer olmazsa gelecek sezon bonservisi elinde Florya'nın yolunu tutacak. (Sabah)
THOMASSON'DAN KÖTÜ HABER
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Adrien Thomasson kararını verdi... Nantes ile sözleşmesi sona eren Fransız orta alan oyuncusu tercihini Strasbourg'dan yana kullandı. Bu sezon çok başarılı bir performans sergileyen Thomasson için Fatih Terim'in "Alırsak büyük katkı sağlar" dediği öne sürülmüştü.
TERİM'DEN ABDENNOUR'A VETO
Maicon'un yerine stoper arayan Galatasaray'da menajerlerin önerdiği Aymen Abdennour, Fatih Terim'e takıldı. Sol ayaklı olmasının dışında herhangi ekstra bir özelliği olmayan Tunuslu stoper için Terim scout ekibine, "Farklı isimlerin üzerinde duralım" diye konuştu.
RODRIGUES'E DÜNYA KUPASI FRENİ
Rodrıgues'i satarak rahatlamak isteyen Galatasaray'da sıkıntı Dünya Kupası... Çünkü daha önce oyuncu ile ilgilenen pek çok kulüple menajerler aracılığıyla temas kuruldu. Tekliflerinin olup olmayacağı soruldu. Cevap ise "Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz" oldu.
KARAR DONK'TA
Uefa'nın kısıtlaması nedeniyle önceliği ilk 11'de direkt oynayacak yabancılara veren G.Saray'da Ryan Donk'tan süre istendi. Tecrübeli oyuncu ise kendisine teklifler olduğunu, zaman kaybederse bu şansını da kaybedebileceğini iletti. Yönetim ise "Karar senin" dedi.
İTALYA'DAN LAXALT İDDİASI
Ülkemizi önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. UEFA'nın kendisi hakkında verdiği kararı dün açıkladığı Sarı Kırmızılılar, Devler Ligi'nde başarılı olabilecek kadroyu kurmaya çalışıyor. Bu doğrultuda Cim Bom'la ilgili İtalyan basınından bomba bir transfer iddiası geldi.
Ülkede yayım yapan Il Secolo XIX adlı internet sitesi, Cim Bom'un orta sahanın solunda forma giyen Diego Laxalt'ı gündemine aldığını yazdı. Haberde Genoa'da forma giyen oyuncunun transferi için Lazio'nun bir adım önde olduğu belirtilirken Cim Bom'un da oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi. 25 yaşındaki Uruguaylı için devrede olan diğer kulüplerinse Atalanta, Torino ve Bologna olduğu öne sürüldü.
Genoa kulübünün Laxalt için istediği bonservis bedelininse tam 16 milyon euro olduğu öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Uruguaylı, bu sezon takımıyla 34 maçta forma giyerek Genoa'nın vazgeçilmezlerinden oldu. Uruguay Milli Takımı'nun 2018 Dünya Kupası kadrosunda da bulunan Laxalt, 2013'te Inter'e transfer olmuş, ardından da sırasıyla Bologna, Empoli ve Genoa'ya kiralanmıştı. Oyuncudan memnun kalan Genoa, Uruguaylının bonservisini 2016 yazında 5,8 milyon euro karşılığında almıştı.
TERİM'İN GOLCÜ LİSTESİ
Sezon ortasında göreve geldiğinde, hücum hattına yardımcı bir forvet gerektiğini söyleyen Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, maddi sıkıntılardan dolayı Ocak ayında sadece Nagatomo takviyesiyle yetinmişti... Devre arası transfer döneminin üzerinden aylar geçti, Galatasaray ligde 21. şampiyonluğuna ulaştı ancak, İmparator’un talebi değişmedi. Aslan’ın teknik patronu, Bafetimbi Gomis kalsa dahi bir forvet daha istiyor.
Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edeceklerini göz önünde bulunduran Terim, bazı maçlarda çift santrfora dönmeyi planlıyor. Hocanın en çok istediği 4 isim ise belli. 4 futbolcu konusunda da kiralama formülü devrede, kulüpleriyle temaslar sürüyor. İşte görüşmelerdeki son durum...
Andre Silva
Sezon başında Milan’ın tam 38 milyon Euro ödeyerek Porto’dan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu, Serie A’da çıktığı 24 maçta sadece 2 gol attı. Teknik direktör Fatih Terim, 22 yaşındaki yıldızın oyun tarzını çok beğeniyor. 1.84 boyundaki Silva’nın kiralanması için talepte bulunuldu. Terim, daha önce teknik direktörlük yaptığı Milan kulübüyle bizzat temasta. İmparator’un Silva’nın gönderilmesi halinde öncelik istediği öğrenildi.
Danny Welbeck
Welbeck ismi, Fatih Terim’in geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da Arsene Wenger ile yaptığı görüşmede gündeme geldi. Terim, Bodrum’a tatile giden Arsenal’in eski hocası Wenger’le bir araya gelmişti. Londra ekibinde düzenli olarak forma giyemeyen ve kiralık gönderilmesi gündemde olan Welbeck, daha önce Fenerbahçe’nin de listesine girmişti. Hücum hattında hem ileri uçta hem de kanatlarda forma giyen 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun Ada’dan pek çok talibi bulunuyor.
Oumar Niasse
Galatasaray’ın eski aşkı alevlendi... 2015’ten bu yana sıklıkla Cim Bom’un radarına giren Niasse, belki de ilk kez parçalıya bu kadar yakın. Everton’da istenmeyen adam ilan edilen Senegalli yıldız, yardımcı forvet olarak Terim’in istediği özelliklere sahip. Hızlı, bitirici ve çok yönlü olan Niasse’nin kulübüyle 2020’ye kadar kontratı var. Everton’ın önceliği Niasse’yi satmak. Ancak, bu yönde bir teklif gelmezse kiralanacak. Oyuncu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle gelmeye hazır.
Ahmed Musa
Ahmed Musa devre arasında ciddi şekilde gündemdeydi. Teknik direktör Fatih Terim’in istediği ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle o dönem alınamayan 25 yaşındaki Nijeryalı forvet, kiralık olarak CSKA Moskova’nın yolunu tutmuştu. Bonservisi Leicester City’de bulunan Ahmed Musa, hala Terim’in öncelik verdiği golcülerden. 1.70 boyundaki başarılı futbolcu özellikle savunma arkasına yaptığı koşular ile dikkat çekiyor. Ahmed Musa gelmeye sıcak bakarken, kulübü Leicester ile görüşmeler sürüyor.
DENAYER İÇİN OLUMSUZ YANIT
İki sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu Denayer'den kötü haber geldi. Galatasaray, bonservisi Manchester City'de bulunan Belçikalı stoperi yeniden kiralamak için temasa geçti ancak beklediği yanıtı alamadı İngiliz ekibi Belçikalı oyuncuyu bir daha kiralamak istemediğini Galatasaray yönetimine iletti.
Manchester City, Denayer'in satın alınmak istenmesi durumunda ise görüşebileceklerini belirtti. Fransız Marsilya takımının da Denayer'e ilgisi olduğu biliniyordu. İddialara göre Marsilya'nın Denayer için City'ye 5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.
NDIAYE OLMAZSA DUNCAN
UEFA’nın getirdiği kısıtlamalara rağmen Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir kadro kurmak için çalışan Galatasaray, bonservisli futbolcularda kiralama formülünü devreye sokuyor. Fatih Terim’in mutlaka takviye istediği bölgelerden biri 8 numara, yani orta saha.
Galatasaray’ın hocası, özellikle Devler Ligi’nde başarılı olunması için Fernando’nun yanına kaliteli bir oyuncunun şart olduğunu söyledi. 1 numaralı hedef, devre arasında Stoke City’ye 16 milyon Euro’ya satılan Badou Ndiaye. Stoke küme düştüğü için Ndiaye takımdan ayrılacak.
Sosyal medya aracılığıyla sürekli Galatasaray’a olumlu mesajlar gönderen Ndiaye, 1 sene kiralık olarak Galatasaray’a dönmeye sıcak bakıyor. Kulübüyle de görüşmeler sürüyor. Ancak bu transfer kısa vadede çözülebilecek gibi gözükmüyor. Yaşanabilecek her türlü aksiliğe karşı Cim Bom’un B planı da hazır: Alfred Duncan. Terim’in bizzat takip ettiği 25 yaşındaki Ganalı futbolcu, hırslı ve mücadeleci yapısıyla Melo’yu andırıyor. Eğer Ndiaye transferi sonuçlanmazsa, İtalya’da Sassuolo’da oynayan Duncan için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.
TERİM SADECE DONK'U İŞARET ETTİ
Sözleşmesi biten oyunculardan teknik direktör Fatih Terim’in kalmasını istediği tek isim; Ryan Donk. Hollandalı futbolcu ile yönetim her konuda el sıkışırken, tecrübeli futbolcunun 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Geçen sezon 1.5 milyon Euro ücret alan Donk’un aynı maaşla devam edeceği belirtildi. Donk eğer önümüzdeki sezon minimum 20 maçta forma giyerse, sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek.
EMRE MOR BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Kadrodaki yerli sıkıntısı nedeniyle Galatasaray’ın transferdeki öncelikli hedeflerinden biri olan Emre Mor konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon içinde disiplinsiz davranışları nedeniyle pek çok kez kadro dışı kalan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, La Liga ekibinden ayrılacak. Fakat Celta Vigo oyuncusunu satmaktan yana. Galatasaray ise opsiyonlu kiralama teklifi sundu. İspanyollar’ın henüz inadı kırılmazken, Cim Bom’un bekleyişi sürüyor.
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