Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri bu haberde... Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray, Yaya Toure konusunda kararını verdi. Cimbom'a Garry Rodrigues için takas teklifi geldi
1
1|37
HEDEFTE 4 YERLİ VAR
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de yarışacak olan G.Saray, kadrosunu da buna göre şekillendirmek istiyor. Eldeki yerli isimlerin yenilenmesi gerektiğini ve takımın süre alan oyuncularının yabancı ağırlıklı olmasını dengelemek de Fatih Terim'in en önemli planlarından biri. Bu nedenle eldeki yerli oyuncuların bir bölümü ile yolların ayrılması planlanırken yerli takviyesi için de kollar sıvanacak. Yerli oyuncu listesinde 4 oyuncuyu ilk sıraya koyan Fatih Terim ve kurmayları, buna göre de harekete geçecek.
HABERİN DEVAMI
2
2|37
Cedric Carrasso'nun ayrılması, Eray İşcan'ın da bekleneni verememesi sonrasında yedek kaleci arayışlarında ortaya çıkan isim de Erce Kardeşler oldu. Altınordu'da yetişen ve bu sezon TFF 1. Lig'deki performansı ile beğeni kazanan 24 yaşındaki file bekçisi G.Saray'ın da hedefi durumunda. Oyuncunun 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.
3
3|37
Orta sahada iki yerli oyuncu radara girmiş durumda. Hollanda'da Go Ahead Eagles'tan Kayserispor'a gelen ve 3 sezondaki etkisi ile takımının en önemli silahı haline gelen Deniz Türüç, Terim'in istediği isimlerden.
4
4|37
Orta sahada hücuma yönelik isimler arasında ligin en etkili oyuncularından biri tartışmasız son iki sezonda Serdar Gürler oldu. 26 yaşındaki oyuncu önce G.Birliği ardından da Osmanlıspor'daki performansı ile öne çıkarken Deniz Türüç ile birlikte Serdar Gürler de transferde Aslan'ın gözdelerinden.
HABERİN DEVAMI
5
5|37
Akhisarspor'un tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasındaki en önemli pay Muğdat Çelik'e ait. Kupanın yarı finalinde G.Saray'a hem iç sahada hem de deplasmanda birer gol atan ve takımını finale taşıyan 26 yaşındaki oyuncu bununla da yetinmeyip finalde F.Bahçe ağlarını iki kez sarsıp kupayı da Akhisar'a götürdü. Yerli rotasyonunda sayıyı çoğaltmak isteyen G.Saray da bu oyuncunun peşine düştü.
6
6|37
4 yerli oyuncunun transferi için düğmeye basılırken ezeli rakipler de bu isimler için harekete geçti. Beşiktaş ve F.Bahçe'nin de bu dört oyuncudan bazıları için görüşmeler yaptığı öğrenildi. G.Saray yönetiminin de bu isimlerin fiyatlarının artmaması adına temkinli hareket edeceği öğrenildi.
7
7|37
Transfer adım atmaya hazırlanan G.Saray, bir yandan da UEFA'dan gelecek kararı bekliyor. Finansal Fair Play kıskacında olan ancak men cezasından kurtulan G.Saray'da yeni anlaşma da imzalanacak. Mustafa Cengiz yönetiminin UEFA ile yapacağı anlaşmada para cezası, maaş sınırlaması, kadro sınırlaması ve transferde sattığı kadar oyuncu alma gibi cezalar bulunuyor. UEFA'dan gelecek yaptırıma göre transfer de şekillenecek. (Vatan)
HABERİN DEVAMI
8
8|37
SÜRPRİZ TAKAS İDDİASII
Galatasaray, Emre Mor'u; Celta Vigo ise sarı-kırmızılı takımın başarılı ismi Garry Rodrigues'i istiyor. Bu oyuncularla ilgili transfer haberleri gazeteleri de süslerken İspanya'dan sürpriz bir teklif geldi.
9
9|37
İspanyol yöneticiler, Emre gibi geleceği parlak bir oyuncunun sadece Celta'nın futbol geleneğine uygun olamadığı için başarısız göründüğü iddia etti. Galatasaray'ın Rodrigues'i vermesi durumunda Emre Mor takasının hayata geçebileceğini bildirdi. Rodrigues'i 15 milyon euro'dan aşağıya bırakmak istemeyen yönetim karşı bir teklifte bulundu.
10
10|37
Fatih Terim'in 20 yaşındaki yıldızı kadrosunda görmek istemesi nedeniyle 5 milyon euro vermeleri halinde Rodrigues-Emre Mor takasına onay verebileceklerini iletti. İspanyol basını ise, Celta Vigo'da teknik direktörlük görevine getirilen Arjantinli Mohamed ile Emre'nin patlama yapma olasılığının yüksek olduğuna yer verdi.
HABERİN DEVAMI
11
11|37
Bu sezon 27 maçta forma giyen 20 yaşındaki Emre, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Buna karşılık Rodrigues, 40 maçta 10 gol, 11 de asist üretti. Celta'nın teklifini değerlendirmeye alan Cimbom, şimdi İspanyollar'dan yanıt bekliyor. (Fotomaç)
12
12|37
DENAYER'İN YERİNE DIAZ
Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti geçtiğimiz sezon başında ikinci kez İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den kiraladığı savunma oyuncusu Jason Denayer'in bonservisini almak için çalışmalara başlasa da Arjantin'den flaş bir transfer iddiası geldi.
13
13|37
Özellikle son 6 hafta Maicon'dan forması teslim alarak kritik mücadelelerde takımın sigorta ismi olan Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'in bonservisinin alınması için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yönetime talimat vermişti.
HABERİN DEVAMI
14
14|37
Arjantin basınından ise flaş bir iddia gündeme geldi. San Lorenzo Kulübü'ne yakın radyocu Aldo Gaibuz sarı kırmızılı takımın Jason Denayer'i transfer edememesi durumunda San Lorenzo takımında forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Paulo Diaz'ı transfer edeceğini öne sürdü.
15
15|37
1994 doğumlu 23 yaşındaki savunma oyuncusu olan Paulo Diaz, Arjantin ekiplerinden San Lorenzo takımında forma giymekte. Paulo Diaz takımı ile bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 1,787 dakika süre alırken 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
16
16|37
EREN BASEL'E GİDİYOR
Galatasaray'a 2016-17 sezonunun başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eren Derdiyok, sarı kırmızılı kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Bafetimbi Gomis'in gelmesinden sonra yedek soyunan Eren'in, oynayabileceği bir takıma gitmek için takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.
HABERİN DEVAMI
17
17|37
İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen 29 yaşındaki futbolcuya en yakın ilginin altyapısında da oynadığı ve ilk A takım macerası yaşadığı Basel'den olduğu belirtildi. Eren Derdiyok, sarı kırmızılı forma ile 2 sezonda 66 maç 16 gol 6 asistle oynadı. (Akşam)
18
18|37
FEGHOULI'YE FRANSA'DAN TEKLİF
Spor Toto Süper Lig'de sezonu Galatasaray formasıyla şampiyon olarak tamamlayan Sofiane Feghouli'ye Fransa'dan talip var. Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes'in Cezayirli kanat oyuncuna teklif yaptığı iddia edildi. Önümüzdeki sezon Galatasaray'la UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek Feghouli'nin ise bu teklife "hayır" cevabı verdiği öğrenildi.
19
19|37
Rennes Teknik Direktörü Sabri Lamouchi'nin Feghouli'nin alternatifi olarak PSG'den ayrılan Hatem Ben Arfa'yı düşündüğü ifade edildi. Geride kalan sezonda sarı kırmızılı formayla 31 resmi maça çıkan Feghouli 7 gol ve 10 asistle oynadı. (Sabah)
HABERİN DEVAMI
20
20|37
ASLAN'A 2 TÜRK
Transferde önceliği yerli yıldızlara veren Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı... Sarı - Kırmızılılar'ın yeni sezon öncesi ilk imzasını Emre Mor'a attırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genç yıldızla her konuda anlaşan yönetim, Celta Vigo ile temaslarını da menajer aracılığıyla sürdürüyor. İspanyol basınına da yansıyan haberlere göre Celta Vigo kulübü, Emre Mor'u Galatasaray'a kiralamaya sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi faktörünün bu kararda çok etkili olduğu da vurgulanıyor.
21
21|37
Galatasaray bir başka transfer hedefi olan Nuri Şahin'le görüşmelerini de tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim, Emre Mor gibi Terim'in öğrencisi olan gurbetçi futbolcuyu ikna etmek için çaba harcıyor.
Daha önce Türkiye'ye gelmek istemeyen Nuri'nin bu kez farklı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray, yıldız futbolcuyu ikna ederse, Dortmund'la pazarlıklara start verecek. (Takvim)
22
22|37
RODRIGUES'TEN SÖZLEŞME ŞARTI
Galatasaray'da ligde 9 gol-10 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve her fırsatta sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini söyleyen Garry Rodrigues, yönetimden yeni sözleşme bekliyor.
HABERİN DEVAMI
23
23|37
Garantı ücreti 1 milyon 350 bin Euro olan ve maç başı ve bonuslarla birlikte 4 milyon Euro alan Belhanda ve Feghouli'nin yarısı kadar kazanamayan Rodrigues takımda kalması halinde yönetimden zamlı yeni sözleşme talep ediyor. Garanti ücretinin 2.5 milyon Euro seviyesine yükseltilmesini bekleyen Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, bu isteği karşılık bulmazsa İngiltere'den gelen cazip teklifleri değerlendirmeye alacak.
24
24|37
Newcastle ve Everton gibi Premier Lig kulüpleri Galatasaray'la masaya oturmaya hazır. Tekrar başkan seçilen Mustafa Cengiz, Bodrum'dan dönecek Fatih Terim'le yapacağı görüşmede Rodrigues meselesini karara bağlayacak. 27 yaşındaki yıldız oyuncu ya 20 milyon Euro'ya yakın bir teklife satılacak ya da Şampiyonlar Ligi'nde değerini katlaması için sözleşmesine zammı kapacak. (Sabah)
25
25|37
SEMİH GERİ DÖNEBİLİR
Geçtiğimiz sezon Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya'nın, Galatasaray'a dönme ihtimali ortaya çıktı... UEFA'YA verilecek kadroda altyapıdan yetişen 4 oyunucu zorunluluğu Galatasaray'ı arayışa sürükledi. Bu kapsamda Abdürrahim Albayrak'ın geçen sezon Sparta Prag'a satılan Semih Kaya ile temas kurduğu ve olumlu cevap aldığı bildirildi. Deneyimli stoperin önümüzdeki sezon kiralık olarak döneceği öğrenildi. (Sözcü)
HABERİN DEVAMI
26
26|37
YAYA TOURE CEP YAKIYOR
Galatasaray'ın transfer listesinin başında bulunan ve menajerler tarafından önerilen Yaya Toure'de flaş bir gelişme yaşandı.
27
27|37
Manchester City’den ayrılmaya karar veren 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray’ın radarına girmiş durumda. Bir süredir tecrübeli futbolcunun maliyetiyle ilgili araştırma yapılıyor. Toure’ye ilgi gösteren tek kulüp ise Galatasaray değil. West Ham United, Yaya Toure için resmen devreye girmiş durumda. Fildişi Sahilli yıldızın talebi ise haftalık 400 bin Pound (614 bin TL) oldu.
28
28|37
Bu hesapla Toure, yıllık 5.5 milyon Euro civarında garanti ücret talep etmiş oluyor. İngiliz kulübü şimdilik bu talebe olumlu geri dönüş yapmadı. Pazarlıkların sürmesi bekleniyor. Galatasaray cephesi de Yaya Toure ve menajerinin diğer kulüplerle olan temaslarını yakından takip ediyor.
HABERİN DEVAMI
29
29|37
Her şeye rağmen Yaya için Galatasaray’ın da bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Özellikle iyi bir sponsor bulunması halinde, Şampiyonlar Ligi tecrübesi göz önünde bulundurularak, Yaya Toure ise kesenin ağzının açılması gündemde. Daha önce Drogba’ya benzer bir yatırım yapan ve 1.5 sezonluğuna 10 milyon Euro ödeyen Sarı-Kırmızılılar, bunun karşılığını özellikle Devler Ligi’nde fazlasıyla almıştı.
30
30|37
Yaya Toure transferinde de aynı mantıkla bir operasyon gerçekleşebilir. Tecrübeli futbolcunun bonservisinin olmaması da bir avantaj olarak görülüyor. Temasların bu hafta içinde kurulması bekleniyor. Somut adımlar ise UEFA’nın açıklayacağı cezadan sonra atılacak. (Fanatik)
31
31|37
EMRE SÖZ VERDİ
2018-19 sezonu için Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro hazırlığında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, planlarını yaptı. Terim’in, yeni sezonda kadroda görmek istediği isimlerden biri de A Milli Takım’a kazandırdığı Emre Mor oldu.
HABERİN DEVAMI
32
32|37
UEFA’nın bütçe kısıtı yada ‘sattığın kadar al’ yani bonservis bedeli sınırlaması getirmesi beklenen G.Saray’da, Terim ‘kiralama’ formülü ile kulübe mali yani bonservis yükü de getirmeden yıldızları da kadrosuna katmanın hedefinde… Emre’nin kiralanması hem kontenjanın dolmaması hem de önemli bir oyuncunun kazandırılmasını isteyen Terim, talebini Başkan Cengiz ve Albayrak’a iletti.
33
33|37
Galatasaray kulübü de Emre Mor’un menajeri Bektaş Demirtaş ile görüştü. Terim faktörü de Galatasaray’ın Emre Mor’un transferinde öne geçmesini sağladı. Sezon başında Borussia Dortmund’dan Celta Vigo’ya 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Emre Mor’u, kiralamak için G.Saray geri sayıma geçti.
34
34|37
Emre Mor, kariyerinde özel bir yeri olan Fatih Terim için G.Saray’a önemli bir söz verdi. Henüz geleceği hakkında kesin bir karar vermeyen Emre G.Saray kulübü ve Terim’e “Türkiye’ye gelirsem, forma giyeceğim tek kulüp Galatasaray olacaktır” dedi.
HABERİN DEVAMI
35
35|37
Kısaca sarı kırmızılı yönetim Emre’nin Türkiye’ye gelmesi halinde adresinin sarı kırmızılı takım olacağının sözünü aldı. Galatasaray Celta’ya “ Parlatalım” diyecek. Bu sezon Celta Vigo forması ile sadece 1 gol ve 3 asistle hayal kırıklığı yaratan Emre Mor, hakkında İspanyol ekibinin de kararı bekleniyor.
36
36|37
Celta Vigo’nun disiplinsiz hareketleri nedeniyle de kadro dışı bıraktığı Emre Mor için G.Saray, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisi ile “ Bize kiralayın, Emre’nin Şampiyonlar Liginde de Galatasaray forması ile iyi bir sezon geçirmesini sağlayalım” diyerek ikna etmeyi planlıyor. G.Saray, hem genç oyuncunun hem de İspanyolların kararını beklemeye geçti.
37
37|37
2018-19 sezonu planlamasına vakit kaybetmeden başlamak isteyen Galatasaray’a, Akhisarspor Kulübü ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik önerildi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncu Galatasaray’a teklif edilirken, bu konuda kararı Teknik Direktör Fatih Terim verecek. Sarı kırmızılı takımda alternatif oyuncu olarak ismi önerilen Muğdat Çelik, bu sezon Akhisar forması ile 7 gol kaydedip 9 asiste imza attı. Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray yönetimi ile yeni sezon planlaması için yapacağı toplantıda bu konuya da karar verecek. (Hürriyet)
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.