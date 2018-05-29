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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

29.05.2018 - 14:00 | Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri bu haberde... Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray, Yaya Toure konusunda kararını verdi. Cimbom'a Garry Rodrigues için takas teklifi geldi

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    HEDEFTE 4 YERLİ VAR

    Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de yarışacak olan G.Saray, kadrosunu da buna göre şekillendirmek istiyor. Eldeki yerli isimlerin yenilenmesi gerektiğini ve takımın süre alan oyuncularının yabancı ağırlıklı olmasını dengelemek de Fatih Terim'in en önemli planlarından biri. Bu nedenle eldeki yerli oyuncuların bir bölümü ile yolların ayrılması planlanırken yerli takviyesi için de kollar sıvanacak. Yerli oyuncu listesinde 4 oyuncuyu ilk sıraya koyan Fatih Terim ve kurmayları, buna göre de harekete geçecek.

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    Cedric Carrasso'nun ayrılması, Eray İşcan'ın da bekleneni verememesi sonrasında yedek kaleci arayışlarında ortaya çıkan isim de Erce Kardeşler oldu. Altınordu'da yetişen ve bu sezon TFF 1. Lig'deki performansı ile beğeni kazanan 24 yaşındaki file bekçisi G.Saray'ın da hedefi durumunda. Oyuncunun 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.

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    Orta sahada iki yerli oyuncu radara girmiş durumda. Hollanda'da Go Ahead Eagles'tan Kayserispor'a gelen ve 3 sezondaki etkisi ile takımının en önemli silahı haline gelen Deniz Türüç, Terim'in istediği isimlerden.

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    Orta sahada hücuma yönelik isimler arasında ligin en etkili oyuncularından biri tartışmasız son iki sezonda Serdar Gürler oldu. 26 yaşındaki oyuncu önce G.Birliği ardından da Osmanlıspor'daki performansı ile öne çıkarken Deniz Türüç ile birlikte Serdar Gürler de transferde Aslan'ın gözdelerinden.

     

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    Akhisarspor'un tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasındaki en önemli pay Muğdat Çelik'e ait. Kupanın yarı finalinde G.Saray'a hem iç sahada hem de deplasmanda birer gol atan ve takımını finale taşıyan 26 yaşındaki oyuncu bununla da yetinmeyip finalde F.Bahçe ağlarını iki kez sarsıp kupayı da Akhisar'a götürdü. Yerli rotasyonunda sayıyı çoğaltmak isteyen G.Saray da bu oyuncunun peşine düştü.

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