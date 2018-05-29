21 | 37

Galatasaray bir başka transfer hedefi olan Nuri Şahin'le görüşmelerini de tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim, Emre Mor gibi Terim'in öğrencisi olan gurbetçi futbolcuyu ikna etmek için çaba harcıyor.

Daha önce Türkiye'ye gelmek istemeyen Nuri'nin bu kez farklı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray, yıldız futbolcuyu ikna ederse, Dortmund'la pazarlıklara start verecek. (Takvim)