SHAQIRI İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME
Seçim sürecinin bitmesinin ardından yeni sezonun transfer çalışmalarına resmen başlayan Galatasaray'da gündem ısınıyor. Sarı- Kırmızılılar bir süredir kulislerle ismi geçen Xherdan Shaqiri için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.
İsviçreli yıldızın menajerliğini yapan abisi Erdin'in haftaya İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fatih Terim'in de onay verdiği transferde kiralama formülü devreye sokulacak. Premier Lig'den düşen Stoke City'den ayrılma kararı alan Arnavut asıllı İsviçreli yıldız bir süredir kendisine takım arıyor. Erdin Shaqiri, Galatasaray yönetimi ile masaya oturacak.
Fatih Terim'in de onay verdiği transfer konusunda önümüzdeki hafta sıcak gelişmeler yaşanacak... Sarı-Kırmızılılar eğer Shaqiri ile anlaşma sağlarsa, Stoke City'ye kiralama teklifinde bulunacak. Galatasaray 2012 yılında da 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili önemli girişimler yapmıştı. Hatta o dönem Basel'de oynayan Shaqiri KAP'a bildirilmiş ancak daha sonra anlaşma sağlanamamıştı. (Takvim)
GOMIS'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Bafetimbi Gomis, Fransa'da verdiği röportajda kendisine teklifler olduğunu açıkladı. "Gelecek sezon Galatasaray'da kalacak mısın?" sorusuna "Açıkçası teklifler alıyorum ama yönetimle konuşmak için zamanım var. Galatasaray'da çok mutluyum ve harika bir sezon geçirdim." cevabını verdi.
RODRIGUES'E YENİ SÖZLEŞME
Teknik direktör Fatih Terim, Garry Rodrigues ile yoluna devam etmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncunun, 20 milyon euro üzeri teklif gelmemesi halinde kesinlikle gönderilmemesini istedi. Terim'in gelecek sezon planlamaları arasında Rodrigues başı çekerken tecrübeli hoca, oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük piyasa yapacağına inanıyor. Terim'in ayrıca Rodrigues'in ücretine zam talep ettiği de öğrenildi. (Fotomaç)
TRANSFER ROTASI ÇİZİLDİ
Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim bir araya gelerek, transferdeki yol haritasını çizdi. Hamle yapmak için bir süredir kongreyi bekleyen, şimdi de gözünü UEFA’nın açıklayacağı karara çeviren Sarı- Kırmızılılar, başkan Cengiz’in aldığı istihbarat doğrultusunda bir formül hazırladı.
Finansal Fair Play kısıtlamasını aştığı gerekçesiyle bir yaptırımla karşılaşacak olan Galatasaray hakkındakı kararın cuma günü UEFA tarafından resmen duyurulması bekleniyor. Ancak Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz, transfer programını şimdiden iki aşamalı bir cezaya göre planlıyor.
Buna göre UEFA’nın öncelikle, “Sattığın oyuncu bedeli kadar transfer yapabilirsin” şeklinde bir yaptırımı olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda Galatasaray’ın, 5 milyon Euro’luk bir bonservis ödemesi yapması için, en az 5 milyon Euro tutarında oyuncu satışı yapması gerekecek. Sarı-Kırmızılılar’ın işte bu nedenle, transferde önceliği bonservisi elinde olan ve kiralamaya müsait oyunculara vereceği öğrenildi.
UEFA tarafından uygulanacak bir diğer yaptırımın ise kadro kısıtlaması olması bekleniyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, böyle bir ceza gelmesi halinde UEFA’ya 25 yerine 21 kişilik kadro bildirebilecek. Yeni sezonun kadro planlamasında işte bu olası yaptırım seçeneği de göz önünde bulunduruluyor. Fatih hocanın, gönderilecek ve alınacak oyuncuların listesini yardımcılarıyla beraber bu doğrultuda hazırladığı da gelen haberler arasında.
İşte bu formül üzerinden belirlenen isimlerden bazıları...
EMRE MOR
Celta Vigo’da gözden çıkarıldı, ancak bonservisi el yakıyor. Galatasaray bu durumu fırsata çevirip, 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor. Genç yeteneğin Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istemesi de, Cim Bom’un işini kolaylaştırıyor. Ayrıca Emre Mor’un kiralık kontratına satın alma opsiyonunun da eklenmesi düşünülüyor.
Bu transfer için Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde İspanya’ya çıkarma yapması bekleniyor. Bu transfer için Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde İspanya’ya çıkarma yapması bekleniyor.
YAYA TOURE
Manchester City ile sözleşmesi sona eren Yaya Toure boşa çıkıyor. 35 yaşındaki futbolcunun talibi çok, Galatasaray da bunlardan biri. Ancak West Ham United’la oturduğu pazarlık masasında kapıyı yıllık 5.5 milyon Euro’dan açan Fildişi Sahilli futbolcunun maliyeti cep yakıyor.
Yine de bonservis sorununun olmaması, yıllık ücretinde indirime gitmesi halinde Yaya Toure’nin Galatasaray açısından iyi bir seçenek olmasını sağlayacak. West Ham’ın haftalık 100 bin Pound isteyen Toure’nin bu talebine olumsuz yanıt vermesi de, Galatasaray açısından bir avantaj.
OUMAR NIASSE
Maliyet performans açısından Galatasaray’ın yeni sezon transfer planlamasında en önemli yeri tutan oyunculardan biri olan Oumar Niasse için artık temaslar başlıyor. Sarı-Kırmızılılar, UEFA’dan gelmesi muhtemel satın alma sınırı nedeniyle, 28 yaşındaki forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Niasse, Galatasaray’a transfer olma fikrine çok sıcak bakıyor. Forvet hattına takviye yapmayı planlayan Everton da gelen teklifleri değerlendirmeye hazır. Bu transfer gerçekleşirse, Sarı-Kırmızılılar forvet arayışlarına şimdiden noktayı koyacak.
JACK WILSHERE
Arsenal’de bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Jack Wilshere, hem hocası Arsene Wenger’in takımdan ayrılması hem de sözleşmesinin sona ermesiyle nedeniyle yeni bir maceraya hazırlanıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservis sorununun bulunmaması, çok sayıda talibinin çıkmasını sağladı.
İngiliz futbolcunun peşindeki kulüplerden biri de, Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe. Sarı-Kırmızılılar, Wilshere konusunda maliyet araştırması yapıyor. Eğer yıllık ücreti 3.5-4 milyon Euro seviyesinde olursa, Galatasaray’ın bir teklif sunması bekleniyor. (Fanatik)
DENAYER'İN JOKERİ DİAZ!
Belçikalı futbolcu Jason Denayer Galatasaray’ın ilk hedefi ancak bir sıkıntı yaşanması durumunda alternatifi de belli. Cimbom, Arjantin’in San Lorenzo ekibinde forma giyen 23 yaşındaki Şilili stoper Paulo Diaz için nabız yoklamaya başladı.
Sağ bekte de görev yapabilen milli oyuncu için 4 milyon Euro civarında bir rakam yeterli olacak. G.Saray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı için futbolcunun da Aslan’a sıcak baktığı kaydedildi. (Akşam)
GALATASARAY 2 YILDIZ İÇİN DEVLERİ İKNA EDECEK!
Şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı veren ancak kiralık kontratları biten Denayer ve Nagatomo’nun da geleceği belirsiz. Manchester City, her sezon olduğu gibi yine Denayer’i Premier Lig’de kiralamak üzere açıklamalar yaparken sarı-kırmızılılar ise Belçikalı oyuncuyu yine kiralamak istiyor. Belçikalı oyuncunun da gönlünün Galatasaray’dan yana olması pazarlıklarda da Aslan’ın elini güçlendirecek.
3 MİLYON İSTİYORLAR
Transferde gözlerin çevrildiği bir diğer isim ise Yuto Nagatomo... Japon oyuncu herkesin sevgisini kazanırken Aslan da deneyimli oyuncuyu kadroda tutmak istiyor. Inter ile 1 sezon daha kontratı bulunan Nagatomo için İtalyan basını 3 milyon Euro istendiğini duyururken Aslan ise pazarlıklarla bu rakamı aşağıya çekmek istiyor. (Vatan)
TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER NETLEŞTİ!
Cim Bom’da bu sezon itibarıyla sözleşmesi sona eren isimler; Carrasso, Latovlevici, Yasin, Koray ve Eray İşcan’la yolların ayrılacağı öğrenildi.
Aslan’ın transfer hedeflerinden biri de, Carrasso ve Eray’ın kontratlarının bitmesi nedeniyle yedek kaleci olacak. Genç ve yerli bir oyuncunun alınması gündemde.
Tudor’un görevine son verilmesiyle Udinese’ye transferi suya düşen Tolga Ciğerci için gelecek yeni transfer teklifleri bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde menajeri Ahmet Bulut’la Monaco’da görüntülenen Yasin Öztekin’in, buraya Formula 1’in Monaco ayağını izlemek için gittiği ortaya çıktı.
TERİM, OKAY'I İSTEDİ
Takımın yaşını düşürüp, kaliteli yerli futbolcu sayısını arttırmak isteyen İmparator, listenin ilk sırasına Trabzonspor'un 24 yaşındaki genç yıldızını Okay'ı yazdı. Bordo-mavili ekipte süper bir sezon geçiren Okay'ın sözleşmesi 2020 yılında bitiyor.
Ekonomik sıkıntılar çeken Karadeniz temsilcisine bu transfer için 5 milyon Euro ve Eren Derdiyok'u vermeyi düşünen Cimbom, en kısa sürede girişimlere başlayacak. Fernando ile müthiş bir ikili olacağını düşündüğü Okay'ın, Şampiyonlar Ligi'nde fiyatını katlayacağını Başkan Cengiz'e söyleyen Terim, karşılığını fazlasıyla alırız. Onu mutlaka istiyorum" dedi. (AMK)
BALOTELLI GİRİŞİMİ
Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın radarına Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 27 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli de girdi. Nice'te 26 gol, 2 asist ile adından söz ettiren oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran'da bitecek olması sarı-kırmızılı ekibi heyecanlandırıyor. Yönetimin, İtalya'da uzun yıllar yaşayan Şükrü Hanedar'ı kısa süre içinde Çizme'ye göndererek nabız yoklaması bekleniyor. (Fotomaç)
MUĞDAT'LA ANLAŞILDI
Galatasaray Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'un golcü oyuncusu Muğdat Çelik ile prensip anlaşmasına vardı.
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