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UEFA tarafından uygulanacak bir diğer yaptırımın ise kadro kısıtlaması olması bekleniyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, böyle bir ceza gelmesi halinde UEFA’ya 25 yerine 21 kişilik kadro bildirebilecek. Yeni sezonun kadro planlamasında işte bu olası yaptırım seçeneği de göz önünde bulunduruluyor. Fatih hocanın, gönderilecek ve alınacak oyuncuların listesini yardımcılarıyla beraber bu doğrultuda hazırladığı da gelen haberler arasında.