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Sarı-Kırmızılı idareciler, Nuri’ye bu kadar yüksek yıllık ücret ödemek istemiyor. Bu konuda Nuri Şahin ile görüşmeler sürüyor. Orta yol bulunduğu takdirde imzaların atılması bekleniyor. Avrupa’dan Liverpool, Roma ve Napoli 29 yaşındaki oyuncuyu isteyen takımlar arasında yer alıyor. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim ile iyi bir ilişkisi olan Nuri’nin ilk tercihi G.Saray. Milli yıldız ile Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta ilgileniyor. İki kulüpte oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

(Akşam)