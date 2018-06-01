RODRIGUES KALIRSA, B PLANI FEGHOULI
UEFA’nın “Sattığınız kadar oyuncu alın” demesi halinde Rodrigues’i satmayı düşünen Galatasaray yönetimi eğer olumsuz bir durum olursa, Feghouli’yle yolları ayırabilir.
Ancak yönetim, Rodrigues'in satılamaması durumuna karşın B planını belirledi... Sarı-Kırmızılılar, Sofiane Feghouli ile yolları ayırabilir. Fatih Terim'in de bu konuda olumlu rapor verdiği ifade ediliyor.
Sezonun son bölümünde kötü bir performans sergileyen Cezayirli yıldız 3.7 milyon Euro garanti ücret alıyor. Feghouli'yle özellikle Çin'den birçok kulüp yakından ilgileniyor.
(Takvim)
NURİ ŞAHİN 4 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ
Yeni sezonda Şampiyon Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’da transfer harekatı başladı.
Gündemdeki isim Borussia Dortmund’ta forma giyen Milli yıldız Nuri Şahin… 29 yaşındaki ortaoyuncusunun 30 Haziran 2019’a kadar Alman Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Ancak Dortmund yeni sezonda takımda düşünmediği Nuri’yi bonservis bedeli almadan yollamaya sıcak bakıyor. Nuri Şahin, Cim-Bom’dan 3 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme istedi.
Sarı-Kırmızılı idareciler, Nuri’ye bu kadar yüksek yıllık ücret ödemek istemiyor. Bu konuda Nuri Şahin ile görüşmeler sürüyor. Orta yol bulunduğu takdirde imzaların atılması bekleniyor. Avrupa’dan Liverpool, Roma ve Napoli 29 yaşındaki oyuncuyu isteyen takımlar arasında yer alıyor. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim ile iyi bir ilişkisi olan Nuri’nin ilk tercihi G.Saray. Milli yıldız ile Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta ilgileniyor. İki kulüpte oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
(Akşam)
M'BIA İLE ANLAŞILDI İDDİASI
Bir dönem Trabzonspor formasını giyen Stephane Mbia bir kez daha Galatasaray'ın transfer gündemine girdi... Şubat ayında Çin kulübü Hebei Fortune ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu ön liberonun Sarı-Kırmızılılar'la 2 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülüyor.
(Takvim)
NDIAYE DÖNMEK İSTİYOR
Devre arasında gittiği Stoke City'nin bir alt lige düşmesiyle takımdan ayrılmaya karar veren Ndiaye, Galatasaray'a dönme fikrine sıcak bakıyor. Menajeri D'avilla, son karar için Dünya Kupası'nı bekleyeceklerini söyledi.
(Fanatik)
DENAYER'E DEV TALİP
Özellikle Fatih Terim'in gelişi sonrası çok önemli bir çıkış yakalayan Jason Denayer'le ilgili flaş bir iddia geldi... İtalyan basını, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Belçikalı stoperin Inter'in transfer listesine girdiğini yazdı. Inter scout'larının bir süredir Denayer'i yakından takip ettiğini yazan gazeteler, "Transfer konusunda resmi adımlar her an atılabilir" dedi.
(Takvim)
CİMBOM'A GENÇ YILDIZ
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, gözünü Metz'in 18'lik yıldızı Amadi Wassim'e dikti.
Fransız Gazetesi L'Equipe'nin haberine göre Galatasaray, kulübü ile profesyonel sözleşme imzalamayan genç orta sahayı yakın zamanda renklerine katacak.
Genç yetenek avcısı Benfica'nın da Wassim ile ilgilendiği haberde belirtildi. Ayrıca Wassim sosyal medya hesabından L'equipe'in kendisinin Galatasaray'a transfer olacağını duyurduğu haberi bir emojiyle paylaştı.
(Fotomaç)
SNEIJDER: BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATARIM
Abdurrahim Albayrak'la görüşen Wesley Sneijder, "G.Saray formasını yeniden giyebilmek için boş sözleşmeye bile imza atarım" dedi. Başkan Cengiz konuyu Fatih Terim'le konuşacak.
(Fotomaç)
EMRE AKBABA İÇİN TAKAS TEKLİFİ
8 numara transferini Türk oyuncu ile kapatıp UEFA’nın getirmesi kesin olan kadro kısıtlamasına çalım atmak isteyen Galatasaray’da, Abdürrahim Albayrak, Emre Akbaba görüşmelerini sıklaştırdı…
Albayrak, fanatik Fenerbahçeli Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir görüşme yaptı ve ilk etapta ortaya para koymadan işi bitirmek istediği için Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok’u teklif etti.
Aziz Yıldırım’la da Emre için görüşmeye devam eden Çavuşoğlu’nun ilk cevabı, “iyi bir teklif ama Fenerbahçe önümüzde nakit koyabilir. Hafta sonundaki seçim bir geçsin konuşuruz…” oldu.
(Fotospor)
ASLAN'DAN YURİ'YE YAKIN TAKİP
Scout ekibinin “yeni Bruma” olarak Fatih Terim’in önüne koyulan Yuri’yi, Galatasaray’ın Ekim ayından beri izlediği ortaya çıktı. Yuri’yi, Galatasaray’ın eski oyuncusu Elano’nun Ekim ayında Santos’un kadrosuna aldığı bildirildi. Galatasaraylıların bizzat Elano’yu arayarak Yuri hakkında bilgi aldığı belirtildi.
(Fotospor)
EMRE MOR, GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Geçtiğimiz sezon başında Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, Almanya'dan sonra İspanya'da da beklenen performansı sahaya yansıtamadı.
Celta Vigo'nun kiralık olarak göndermek istediği oyuncuyla ilgilenen Galatasaray, Fatih Terim'in isteğiyle İspanyollar'la görüşmeye başladı. Kendisini A Milli Takım'a çağırarak kariyerinin önünü açan Fatih Terim'i "Baba" gibi gören ve usta hocayla çalışmak için adeta can atan Emre de Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.
SERDAR GÜRLER'DE SON DURUM...
Osmanlıspor'un kilit oyuncularından Serdar Gürler de Galatasaray'ın radarında... İki yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar'ın bonservisi için Osmanlı yönetimini ikna konusunda Abdurrahim Albayrak devreye girdi.
EMRE AKBABA İÇİN PAZARLIKLAR BAŞLADI
Fatih Terim'in kadroda düşündüğü oyuncuların başında Emre Akbaba geliyor. Sarı-Kırmızılılar Aytemiz Alanyaspor'la pazarlıklara başladı. Emre, görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.
(Skorer)
İLK TRANSFER MUĞDAT ÇELİK...
Yeni sezon öncesi kadro derinliği sağlamak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteğiyle Akhisar'la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'le masaya oturdu. 3 yıllığına el sıkışılan 28 yaşındaki futbolcu, Aslan'ın ilk resmi transferi olarak duyurulabilir.
(Skorer)
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