Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

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Akşam'ın haberine göre; Inter onun için yaklaşık 5 milyon Euro gibi bir rakam istiyor. Ancak tecrübeli oyuncunun, "Eğer indirim yapmazsanız bir sezon sonra bedelsiz olarak ayrılırım ve para kazanamazsınız. Bana izin verin" şeklinde rest çekeceği öğrenildi.