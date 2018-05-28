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Donk da daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunları sezon sonunda konuşuruz. Ancak ben G.Saray'da devam etmek isterim" demişti. Önümüzdeki sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Sarı-Kırmızılılar'da Donk da bu arenada boy göstermek istiyor. Fatih Terim, oyuncusuyla telefonda görüştü ve onu ikna etti. (Fotomaç)