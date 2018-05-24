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Bu isimlerle ilgili araştırma yapan Terim'in en çok dikkatini çeken futbolcu Bennacer oldu. Fatih Terim, 20 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusunu hem savunma hem de hücumdaki etkinliği nedeniyle ilk sıraya aldı. Sol ayağını çok iyi kullanan Bennacer bu sezon 39 maçta 2 gol attı, 4 asist yaptı.