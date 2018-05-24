EMRE MOR GALATASARAY'I İSTİYOR
Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'deki 21. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, önümüzdeki sezon ter dökeceği Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalarına başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer listesinin ilk sırasına Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'u koydu.
İspanyol ekibinde kadro dışı kalan Emre'nin Galatasaray'ın bu ilgisini karşılıksız bırakmadığı ve küllerinden doğmak için resmi teklifin yapılmasını beklediği belirtildi.
ŞAMPİYONLUK GELDİ SIRA TRANSFERDE
Sezon ortasında devraldığı Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştıran Fatih Terim, vakit kaybetmeden gelecek sezonun transfer planlamasına başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Öncelikle orta sahaya takviye düşünen tecrübeli teknik adamın önüne üç isim kondu.
Scout ekibinin sunduğu raporda Nantes ile sözleşmesi sona eren Adrien Thomasson, Empoli takımıyla Serie B'de adından çok söz ettiren İsmael Bennacer ve Atletico Paranaense'nin gelecek vadeden oyuncusu Matheus Anjos yer alıyor.
Bu isimlerle ilgili araştırma yapan Terim'in en çok dikkatini çeken futbolcu Bennacer oldu. Fatih Terim, 20 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusunu hem savunma hem de hücumdaki etkinliği nedeniyle ilk sıraya aldı. Sol ayağını çok iyi kullanan Bennacer bu sezon 39 maçta 2 gol attı, 4 asist yaptı.
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