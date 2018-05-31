ANDRE GOMES İÇİN DEV RAKİP
Bir süredir orta sahaya Andre Gomes’i takviye etmek isteyen Galatasaray’a dev rakip çıktı. 24 yaşındaki Portekizli futbolcu, forma şansı bulamadığı gerekçesiyle Barcelona’dan ayrılacağını duyurmuştu. Sarı-Kırmızılılar bunun üzerine genç yeteneği kiralamak için düğmeye bastı. Ancak İspanyol devi, Andre Gomes’i takasta kullanmaya çalışıyor.
Tottenham’dan Christian Eriksen’i transfer etmek isteyen Barcelona, 100 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Ancak anlaşma bir türlü gerçeklemediği için, 100 milyon Euro’ya ek olarak, Andre Gomes’in bonservisi de takasta Tottenham’a önerildi. Devler arasındaki görüşmeler sürüyor, Galatasaray süreci yakından takip ediyor. (Fanatik)
FATİH TERİM, WENGER'E 3 YILDIZI SORDU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Arsenal’deki 22 yıllık kariyerine son veren Arsene Wenger ile Bodrum’da buluştu. Terim, tecrübeli teknik adamdan transfer için bilgi aldı. İşte Terim'in Wenger'e sorduğu o 3 yıldızın son durumu:
WILSHERE | 26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran son bitiyor. Wenger'in Arsenal kariyeri boyunca üzerinde en hassasiyetle durduğu ve patlama yapmasını beklediği isimdi...
Hiçbir zaman Wenger'in arzu ettiği potansiyele ulaşmasa da, Şampiyonlar Ligi macerasında Galatasaray için müthiş bir alternatif olabilir.
WELBECK | 27 yaşındaki forvetin piyasa değeri 15 milyon Euro civarında. Galatasaray açısında satın alma opsiyonu opsiyonu pek olası görünmüyor. Wenger'e göre yıldız futbolcunun kirlanması mümkün.
Ancak Welbeck'in Arsenal'den ayrılması halinde Premier Lig'deki birçok kulüpten teklif alacağı tahmin ediliyor.
JOEL CAMPBELL | Fatih hocanın en beğendiği kanat oyuncularından. Sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçirdi. Ancak 25 yaşındaki futbolcunun çok ciddi bir sakatlık problemi var. Bu sezon sadece 8 maçta 209 dakika görev alabildi. (Fanatik)
BOMBA İDDİA! OĞUZHAN ÖZYAKUP, GALATASARAY'A...
Galatasaray'dan sürpriz girişim... Badou Ndiaye'nin ayrılmasından sonra ligin ikinci yarısında oldukça zorlanan Galatasaray'da gizli hedef ise Oğuzhan Özyakup...
Yeniden seçilmelerinin ardından teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetimin, görüştüğü isimlerden birisinin de Oğuzhan'ın menajeri Kees Vos olduğu bildirildi.
ÖNCELİK BEŞİKTAŞ'IN AMA...
Görüşen isimse Abdurrahim Albayrak'tı. Albayrak, durumunu sordu, Fatih hocanın, Oğuzhan'ı çok beğendiğini iletti. Eğer Beşiktaş ile anlaşamazsa başka yere imza atmaması ve kendilerine gelmelerini istedi. Orta sahada ve forvet arkasında oynayabilen 25 yaşındaki oyuncunun, teklif için teşekkür ettiği ve "Öncelik Beşiktaş'ın ama anlaşmazsak neden olmasın" yanıtı verdiği öğrenildi.
Beşiktaş yönetiminin, "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık" dese de ortada resmi bir imza ve açıklama olmaması Galatasaray'ı umutlandırıyor.
RUSLAR PEŞİNDE
Galatasaray gibi, Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın da sözleşmesi 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan'ı transfer etmek istediği iddia ediliyor. (Takvim)
MUĞDAT ASLAN OLUYOR
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, ilk takviyesini Süper Lig’den yapmaya hazırlanıyor. Akhisar formasıyla bu sezon 35 resmi maçta 7 gol 9 asistle oynayan Muğdat Çelik, Sarı-Kırmızılı kulüple el sıkışmak üzere.
Kontratının sona ermesiyle boşa çıkan 28 yaşındaki futbolcuyu, özellikle Fatih Terim kadrosunda görmeyi çok istiyor. Şu sıralarda taraflar arasında yıllık ücret pazarlığı yapıldığı, yaklaşık 1 milyon TL tutarındaki pürüzün giderilmesiyle imzaların atılacağı öğrenildi. (Fanatik)
7 İSİM YOLCU
Galatasaray, UEFA’dan gelecek kararı beklerken bir yandan da kontratı biten oyuncuların sonrasında yeni hesaplamalar içinde. Şu anda 7 oyuncunun sözleşmeleri bitti ve bu isimlerle yola devam edilmesi planlanmıyor.
Futbol kariyerine nokta koyan Hakan Balta yıllık 1 milyon 250 bin euroluk kazancı ile bu isimler arasında öne çıkarken Yasin Öztekin ise 1 milyon 150 bin euro alıyordu. Genoa ile anlaşan Koray Günter 1 milyon euro, Latovlevici 750 bin euro, yedek kaleci Carrasso ise 600 bin euro yıllık ücret kazanıyordu.
TAKIM GENÇLEŞECEK
5 milyon euroyu aşan maliyetle takımda yer alan ama katkı veremeyen isimler yerine teknik heyet hem daha genç hem de takıma etki edebilecek, rotasyonda yer alabilecek isimler peşinde. Carrasso ve Eray ile yolları ayıran G.Saray, yedek kaleci transferini de listenin ilk sıralarına aldı.
3 OYUNCU BÜTÇE DIŞI
Sözleşmesi biten oyuncular arasında Ryan Donk da bulunuyor. Ancak Hollandalı oyuncunun durumu bu isimlere göre çok daha farklı. Bu sezon Fatih Terim’in gelişi ile birlikte Ndiaye’nin de yokluğunda şansını iyi kullanan oyuncu sözleşme garantisi de aldı.
32 yaşındaki oyuncunun yanı sıra kontratı bitse de Nagatomo ve Denayer’in kiralanma umudu nedeniyle teknik ekip, maaş bütçesinden bu isimler düşse de planlarında bu oyuncuları da dahil ediyor. (Şampiy10)
YENİ GOLCÜ ŞİLİ'DEN
Sarı- Kırmızılılar'ın Meksika Ligi takımlarından Cruz Azul'da forma giyen Felipe Mora ile ilgilendiği öne sürülüyor.
Meksika basını, 24 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan teklif aldığını ve görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.
Meksikalı gazeteci Carlos Cordova transfer süreciyle yaptığı açıklamada "Felipe, Türkiye'ye gidebilir. Ciddi bir ilgi var. Her an her şey olabilir" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
EMRE MOR İÇİN 3 MİLYON EURO
Fatih Terim'in transfer listesinin ilk sıralarında bulunan milli futbolcu Emre Mor için İspanyol kulübü Celta Vigo'ya ilk teklif yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, Emre'yi 1+1 yıl kiralamak için İspanyol kulübüne 3 milyon euro kirama bedeli ödemeye hazır olduklarını bildirdi ve cevap için beklemeye başladı.
Terim, İspanya'da beklentilerin altında kalan genç oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok isterken Celta Vigo'nun 2 yıl kiralamaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Ancak Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle 1 yıl Emre'yi Galatasaray'a verebilecekleri ifade ediliyor. 20 yaşındaki genç oyuncu da Fatih Terim'in kadrosunda yer alarak yeniden yıldızını parlatmak istiyor. (Fotomaç)
NAGATOMO OPERASYONU BAŞLIYOR
Galatasaray, Inter’den 500 bin Euro alacağını istemeyecek. 2.5 milyon Euro verip işi bitirmeye çalışacak.
Devre arasında Inter'den kiralanan ve performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan Yuto Nagatomo'nun geleceği netleşiyor... Galatasaray yönetimi, önümüzdeki hafta başında Japon futbolcu için resmi temaslara başlayacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'e bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro teklif edeceği, ayrıca Felipe Melo'nun sözleşmesinden doğan 500 bin Euro'luk alacağından da vazgeçeceği öğrenildi. Şu anda milli takım kampında bulunan Nagatomo'nun 2+1 yıllık teklifi kabul ettiği belirtiliyor.
TARAFTAR HUCÜM ETTİ
Galatasaray yönetiminin Stoke City formasını giyen Xherdan Shaqiri'nin abisini İstanbul'a çağırması büyük heyecan yarattı...
Sarı- Kırmızılı taraftarlar, İsviçreli yıldızın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutmaya başladı. Shaqiri'nin dün Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına binlerce "Come to Galatasaray" mesajı gönderildi.
Milli takım kampında yer alan yıldız futbolcu şu ana kadar transferiyle ilgili sorular sorulara yanıt vermedi.
MENAJERİ KONUŞTU
Manchester City ile sözleşmesi sona eren Yaya Toure'nin ismi Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten 5.5 milyon Euro istediği iddia edilen Fildişili yıldızın menajeri Dimitri Seluk konuştu.
İşte Seluk'un açıklamaları: "Geçen sezon sonunda da bu söylentiler çıkmıştı. O zaman size 'Yaya Toure'nin Türkiye'ye gelme ihtimali yüzde sıfır' demiştim. Şimdi de şunu söyleyebilirim; Yaya Toure önümüzdeki sezon kesinlikle Premier Lig'de oynayacak. Başka bir yeri düşünmüyor." Menajeri, Yaya Toure'nin Manchester City yerine İngiltere'de hangi takımın formasını giyeceğini ise açıklamadı. (Sabah)
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