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TRANSFER İÇİN SATIŞ BEKLENİYOR

Transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda olan Galatasaray, bunun krizini yaşıyor. Çünkü Cim-Bom şu an ne satabiliyor ne de alabiliyor. Bu durum sarı-kırmızılı yönetimin elini kolunu bağlarken, iyi bir teklif gelmesi halinde her futbolcunun satılabileceği özellikle vurgulandı. Ancak kulübe şu ana kadar resmi teklif gelmemesi bu konuda transferleri de olumsuz etkiledi.