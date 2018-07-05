ABOUBAKAR BOMBASI
Vincent Aboubakar, 2016 yazında Porto'dan 2,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a kiralanmıştı. Kara Kartal'ın üst üste ikinci şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılarında büyük pay sahibi olan golcü futbolcu, sezon sonunda yeniden Porto'ya dönmüştü.
Kamerunlu santrfor, bu sezon Porto formasıyla gösterdiği performans ile adeta parmak ısırttı. Portekiz ekibiyle 43 maçta 26 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Aboubakar değerini katladı ve Avrupa'nın önemli takımlarını peşinden koşturmaya başladı.
Bu sezon gol yollarındaki oyuncularından yeterli verimi alamayan Beşiktaş'ın eski golcüsünü yeniden kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Ancak Porto yönetiminin Kara Kartal'ın kiralama teklifine yanaşmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Piyasa değeri şu an için 18 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgili bugün Portekiz basınından bomba bir iddia geldi.
Ülkede yayım yapan A Bola gazetesi, Galatasaray'ın Abou'yu transfer edebilmek için girişimlere başladığını yazdı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sonuç almak isteyen Cim Bom'un Kara Kartal'ın eski oyuncusuna göz dikmesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sarı Kırmızılılar'ın tıpkı Beşiktaş gibi yıldız futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği öğrenildi. (Fanatik)
NDIAYE ÇOK YAKIN
Dış transferde Muğdat ve Nagatomo'yu kadrosuna katan, iç transferde ise Donk'la nikah tazeleyen Galatasaray'dan bir hamle daha geldi... Sarı-Kırmızılılar eski yıldızı Badou Ndiaye'yi yeniden kadrosuna katıyor. Cimbom mutlu sona çok yakın...
Önceki gün İngiltere'ye giden Abdürrahim Albayrak, Ndiaye'yi ikna etti. Geçen sezon 2 milyon 750 bin Euro alan Senegalli, bu kez 3 milyon Euro'ya 'evet' dedi.
Şimdi tüm gözler Stoke City ile yapılan görüşmelere çevrildi... İngiliz kulübünün 1 yıllık kiralama karşılığında 3 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise son olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
Premier Lig'den düşen Stoke City'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ndiaye'yi mutlaka elden çıkarmak istediği belirtiliyor. İki kulübün kısa süre içinde el sıkışmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Ndiaye kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyordu. Ancak Senegalli, beklediği teklifi alamadı. (Takvim)
MARKOVIC İDDİALARI SÜRÜYOR
Galatasaray'ın eski Fenerbahçeli Lazar Markovic ile ısrarlı şekilde ilgilendiği iddiaları dış basını süslüyor. Liverpool'un sezon başı kampında adı yazılan Sırp yıldız yine gönderilecek.
Ada ekibi sözleşmesinde son sezonuna girdiği için 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte göndermeyi düşünüyor. Belçika basınına göre Anderlecht de Sırp Lazar Markovic'i istiyor. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Anderlecht de kiralık olarak forma giymişti.
Haberlerde Anderlecht ile G.Saray'ın Markovic için büyük bir yarış içinde olduğu kaydedildi. İki kulüp de yetenekli oyuncuyu kapmanın peşinde. Lazar Markovic 1994 doğumlu oyuncular arasında en yeteneklisi olarak görülüyordu. Yaşadığı sakatlıklar onu kötü etkiledi. Futbol kariyeri boyunca 254 günü sakat geçirdi.
DENAYER'DE KİRALAMA SIKINTISI
Şampiyon kadroyu büyük oranda korumak isteyen teknik direktör Fatih Terim, kiralık sözleşmesi sona eren Jason Denayer'in yeniden alınmasını istemişti. Manchester City kulübü ile temasa geçen Galatasaray'ın şok bir yanıt aldığı ortaya çıktı.
4 sezondur Belçikalı stoperi Celtic, Sunderland ve Galatasaray'a kiralayan İngiliz kulübünün sarı-kırmızılılara "Denayer artık planlarımızda yok. İstiyorsanız bonservisiyle alın" dediği öğrenildi.
UEFA ile imzaladığı 4 yıllık anlaşma nedeniyle fazla bonservis harcaması yapmak istemeyen yönetimin transferi nasıl bitireceği merak konusu. Galatasaray'da çok mutlu olduğunu sürekli dile getiren Denayer, Manchester City yönetimine transfer konusunda baskı yapıyor. Ancak İngilizler bu kez kiralamaya hiç sıcak bakmıyor. (Takvim)
ORTAYA NURİ, GERİYE ÖMER
Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sözleşmesi biten Donk ile yeniden anlaşan, İnter'den de Nagatomo'nun bonservisini alan Aslan'ın yeni hedefi Nuri Şahin ve Ömer Toprak...
Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan iki futbolcu için temaslar başladı. İmparator, Nuri ve Ömer ile görüşüp ikisini de kadrosunda istediğini iletmişti. Nuri ve Ömer de Fatih Terim'e "Geliriz" yanıtını vermişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularla yaptığı görüşmenin ardından Galatasaray da iki yıldızın kulübü Borussia Dortmund ile pazarlıklara başladı. Abdurrahim Albayrak, sözleşmesi 2019'da sona erecek Nuri Şahin'in bonservisini istediklerini kaydetti. Alman kulübüne 2 milyon euro önerilecek.
Borussia Dortmund'da 4. stoper konumuna düşen Ömer pazarlıkları ise kiralık formülü üzerinden yürüyor. Ömer'in Dortmund'la sözleşmesi 2021'de sona eriyor. (Fotomaç)
CHİEVO'YA RET!
Chievo, Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes'i istedi. Serie A kulübü, Norveçli futbolcu için 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak Fatih Terim idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Linnes'in gidişine onay vermedi. Yönetim de bunun üzerine Chievo'ya "Satmıyoruz" yanıtını iletti.(Fotomaç)
ÇIK ARTIK ARADAN MARSİLYA
Galatasaray kimi istese Marsilya da kanca atıyor. Jason Denayer ve Ahmed Musa'ya Fransız ekibi de talip oldu. Hal böyle olunca kulüpleri Manchester City ve Leicester fiyat kırmıyor. (Fotomaç)
YERLİ YEDEK KALECİ ARANIYOR!
Carrasso ile yollarını ayıran, Eray İşcan'ın sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, yerli yedek kaleci arıyor... Gündeme gelen ilk isim olan Serkan Kırıntılı'yı kulübü bırakmadı. Serkan, Konyaspor'la sözleşmesini uzattı. Menajerler tarafından Akhisar'ın kalesini koruyan Fatih Öztürk Galatasaray'a önerildi. Kulübüyle bir yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki Fatih için sarı-kırmızılı kulübün cevabı bekleniyor.
ROMA'YA E-MAİL İLE TEKLİF!
Sportif Direktör Monchi ile geçen sezon yapılanmaya giden Roma, önemli takviyeler yapmaya devam ediyor. İtalyan devinde takım içinde revizyon olacağını düşünen Galatasaray da boş durmadı ve Roma'ya e-mail yoluyla haber yolladı. Roma'dan kadrosunda düşünmediği isimleri bildirmesini isteyen sarı-kırmızılı kulüp ihtiyaç duyduğu bölgelere göre kiralama formülünü devreye sokacak. (Sabah)
BELHANDA'NIN MENAJERİ ÇAĞRILDI
Galatasaray’ın kar zarar dengesini sağlamak adına satmayı düşündüğü isimlerden Belhanda’nın menajeri, bu kez bu konuyu görüşmek üzere İstanbul’a davet edildi. Daha önce adı Çin kulüpleriyle anılan ve Araplar’ın da yoğun ilgi gösterdiği konuşulan Belhanda’nın teklif alıp almadığı, menajerine sorulacak. Galatasaray Yönetimi, iyi bir teklif alması halinde Faslı futbolcunun transferine yardımcı olacak. (Fanatik)
STOPER İÇİN 2 ADAY
Şampiyonlar Ligi macerası öncesi elinde Maicon ve Serdar Aziz dışında ilk 11 seviyesinde stoperi kalmayan Galatasaray, bu bölgeye takviye için de düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar’ın hedefindeki ilk iki isim; Jason Denayer ve Miranda.
Eski oyuncusu Denayer’i tekrar kiralamak isteyen Galatasaray Yönetimi, İngiltere’ye temsilci göndererek Manchester City ile masaya oturacak. Premier Lig devi, Denayer’i bir kez daha kiralık göndermeye sıcak bakmıyor, ancak bonservisinin de el yakması nedeniyle Galatasaray tekrar kiralama formülünü devreye sokacak. Bu transfer girişiminde Belçikalı savunmacının Aslan’ı çok istemesi, yönetimin elini güçlendiren tek unsur.
Miranda konusunda da kaleci antrenörü Taffarel devrede. Brezilya Milli Takımı kampında beraber olduğu 33 yaşındaki savunmacıya Galatasaray hakkındaki her şeyi anlatan tecrübeli hoca, oyuncunun aklını çelmeyi başardı.
Daha önceki açıklamasında, futbolun dinamik olduğunu ve Brezilya’ya geri dönmesinin de seçenekler arasında yer aldığını belirten Miranda konusunda, kulübü Inter’le bir görüşme yapılacak. İtalyan devinin, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Miranda’yı satmaya yeşil ışık yakması halinde Galatasaray’ın resmi teklifi sunacağı öğrenildi. (Fanatik)
TRANSFER İÇİN SATIŞ BEKLENİYOR
Transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda olan Galatasaray, bunun krizini yaşıyor. Çünkü Cim-Bom şu an ne satabiliyor ne de alabiliyor. Bu durum sarı-kırmızılı yönetimin elini kolunu bağlarken, iyi bir teklif gelmesi halinde her futbolcunun satılabileceği özellikle vurgulandı. Ancak kulübe şu ana kadar resmi teklif gelmemesi bu konuda transferleri de olumsuz etkiledi.
Son olarak 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da İngiltere çıkarmasında bu yüzden hedefe ulaşamadı. Şimdiye kadar Nagatomo’yu bonservisiyle transfer eden sarı-kırmızılılar, bunu da Cavanda’yı satarak karşılamıştı. Yeni bir transfer için mutlaka oyuncu satmaları gerektiğini dile getiren yöneticiler, bu konudaki belirsizlik yüzünden frene basma kararı aldı.
Özellikle Belhanda veya Feghouli’nin satılmasına sıcak bakıldığı ancak iki futbolcu için de resmi bir önerinin bulunmadığı ifade edilirken, Rodrigues için Spartak Moskova’dan gelen teklifin de yetersiz olduğu dile getirilmişti.
Diğer taraftan Florya cephesinde ise yine kadro konusunda büyük titizlik gösteriliyor. Teknik direktör Fatih Terim’in bir taraftan UEFA’ya bildirilecek sayının 21’e inmesi nedeniyle ciddi bir çalışma içine girdiği, diğer yandan ise 4’er kişilik altyapı ve Türkiye’den yetişmiş oyuncu sayıları nedeniyle özenli hareket ettiği belirtildi.
Sarı-kırmızılılar 1 yabancısını UEFA listesine bildiremeyecek, bu futbolcudan sadece Türkiye’de yararlanabilecek. (Milliyet)
CAROLE BURSA YOLCUSU
Galatasaray'ın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimlerden Lionel Carole'ün Bursaspor ile bir görüşme yapacağı ve şartlarda anlaşma sağlanması halinde transfere olumsuz bakmadığı öğrenildi.
Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimlerden Lionel Carole, Galatasaray’ın Bursaspor’dan almak istediği Aziz Behich’in transferinde takasta önerilmişti. 27 yaşındaki Fransız sol bekin, Yeşil-Beyazlı kulüple bir görüşme yapacağı ve şartlarda anlaşma sağlanması halinde transfere olumsuz bakmadığı öğrenildi.
Galatasaray bu takas işlemini halledebilirse, 5 milyon Euro’luk bonservis talebini, 2.5 milyon Euro’ya kadar düşürmeyi planlıyor. 27 yaşındaki Aziz Behich, Nagatomo’nun yedeği olarak düşünülüyor. (Fanatik)
YASİN'E ANKARAGÜCÜ TALİP
Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü transferde gaza bastı. Bifouma ve Faty takviyeleriyle dikkatleri üzerine çeken Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin’le de temas halinde. Başkent ekibi bonservisi elinde olan başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. (Fanatik)
FLORYA'DA SÜRPRİZ
Galatasaray'ın dünkü antrenmanında dikkat çeken bir isim vardı. 30 Haziran'da Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Eray İşçan, yeniden Florya'ya döndü.
26 yaşındaki kaleciyle ilgili resmi açıklama yapılmasa da idmana çıkması Galatasaray'la yeni sözleşme yaptığı iddialarını güçlendirdi. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Eray İşçan, performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir isimdi.
Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki file bekçi 1 milyon lira yıllık ücret alıyordu. Galatasaraylı taraftarlar Eray İşcan'ın sözleşmesinin bitmiş olmasına rağmen antrenmana katılmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
TOLGA'YA KULÜP ARANIYOR
Galatasaray'da sezon açıldığından beri hiçbir antrenmanda yer almayan Tolga Ciğerci’ye artık yeni bir kulüp aranıyor Sarı- Kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu hem transfer çalışmalarında takasta kullanmaya çalışıyor hem de doğrudan teklif gelmesini bekliyor.
Yıllık ücreti 2 milyon Euro olan Tolga’yı, teknik direktör Fatih Terim’in kesinlikle kadroda düşünmediği, Galatasaray’da kalsa bile kampa götürmeyeceği öğrenildi. (Fanatik)
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