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Albayrak, Milano'da, İnter sportif direktörü Piero Ausilio ile görüşürken Ausiloi, bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız oyuncu için 4 milyon euro talep etti. Buna karşılık Albayrak ise 2 milyon euro vermeye hazır olduklarını bildirdi. İki takımın 3 milyon euro'ya el sıkışması beklenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi.