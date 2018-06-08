ELMANDER, DİAZ VE MORA'YI İZLİYOR
Galatasaray yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ederken, Meksika basınına göre teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olan ve futbolcu izleme komitesinde görev yapan Johan Elmander'den flaş bir öneri geldi.
Habere göre Johan Elmander, Galatasaray için Sırbistan-Şili maçını takip etti. Sırbistan ve Şili takımları arasında oynanan mücadelede Johan Elmander'in Mora ve Diaz'ı izlediği belirtildi.
Elmander'in, "Mora çok yetenekli bir forvet. Yaşı da genç. Galatasaray'a faydalı olur. Alınmasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Galatasaray ile adı anılan Paulo Diaz, Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyiyor. 23 yaşındaki genç oyuncu stoper pozisyonunda oynarken zaman zaman sağ bekte de forma giyebiliyor. Bu sezon 30 maçta 3 gol ve 3 asistle öne çıkan Diaz, Şili Milli Takımı ile de 8 maça çıktı. (Fotomaç)
CİMBOM'UN YENİ GOLCÜSÜ: AHMET MUSA
Ahmed Musa & Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonu CSKA Moskova'da kiralık tamamlayan Nijeryalı oyuncuya Rus ekibi kalması için 4 milyon Euro önerdi. Şampiyonlar Ligi faktörüyle de Galatasaray bir adım öne çıkıyor.
Bonservisi Leicester City'de bulunan Ahmed Musa'ya sarı kırmızılı kulüp 'joker transfer' gözüyle bakıyor. Ahmed Musa; İngiltere'ye gitmesi halinde Rodrigues'in, Çin'e satılması durumunda ise Gomis'in boşluğunu dolduracak.
Hücum hattında birçok bölgede görev yapabilen yıldız oyuncuyu teknik direktör Fatih Terim'in de beğendiği öğrenildi. Gomis'i takımda kalsa da alternatifsiz bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Ahmed Musa transferini bitirmek istiyor.
Rusya'daki Dünya Kupası'nda Nijerya için ter dökecek 25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'e yükselen Wolverhampton'ın teklifini İngiltere'ye dönmeyi düşünmediği için reddetti. (Sabah)
DEPAY MİLAN'A HAKAN GALATASARAY'A
Gennaro Gattuso'nun İtalya - Hollanda maçında Memphis Depay'ı izlediğini açıklaması ve transferi için yönetime rapor verdiğini duyurması İtalya'da transfer dedikodularını tavan yaptırdı.
Milan'ın Depay'ı alması halinde o bölgede oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun elden çıkarmak zorunda kalacağı belirtilirken Fatih Terim'in Türk yıldızı almak için bir kez daha devreye girebileceği belirtildi.
Hatta İtalya'da bulunan Abdurrahim Albayrak'ın girişimde bulunma ihtimalinin de yüksek olduğu kaydedildi.
SAMURAY KAPIŞMASI!
Galatasaray, takıma sezonun ikinci yarısında büyük katkı sağlayan Yuto Nagatomo'nun transferi için harekete geçti. Japon futbolcunun bonservisini almak için İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, İtalya'nın yolunu tuttu.
Albayrak, Milano'da, İnter sportif direktörü Piero Ausilio ile görüşürken Ausiloi, bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız oyuncu için 4 milyon euro talep etti. Buna karşılık Albayrak ise 2 milyon euro vermeye hazır olduklarını bildirdi. İki takımın 3 milyon euro'ya el sıkışması beklenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Ali Koç ile yeni bir sayfa açan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin de Nagatomo ile ilgilendiği ve görüşme için randevu talep ettiği ifade edildi. Albayrak, 31 yaşındaki başarılı futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmamak için fiyat artıracak ve transferi bitirmeye çalışacak.
İTALYANLARA YARAYACAK
İnter küçük bir kazanç da olsa kulübün kasasına nakit olarak girecek her rakama evet demeye hazır. Nedeni ise FFP kuralları ile başı dertte olan İtalyan kulübün, UEFA'ya 40 milyon euro kazanç elde etme taahhüdü vermesi...
Zamana karşı yarışan İnter'in bu yüzden Abdürrahim Albayrak'ı Milano'ya davet etti. Ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesi planları değiştirdi. Bu durumdan en çok hoşnut olan tarafın ise İnter olduğunu da söylemeye gerek yok tabii ki... (Fotomaç)
FEGHOULİ PİYANGOSU
UEFA'nın ciddi yaptırımları ile karşı karşıya kalan sarı-kırmızılılar, kurtuluş olarak gördüğü yıldızların elden çıkarılması konusunda ilk adımı Cezayirli futbolcuyla atacak.
28 yaşındaki kanat oyuncusu için Katar, Suudi Arabistan ve Çin'den aracılar vasıtasıyla sarı-kırmızılılara tekliflerin gelmeye başladığı vurgulandı.
Yıldız futbolcu için 7-8 milyon Euro'luk bonservis rakamı ödemeye hazır olan bu kulüplerin teklifleri önümüzdeki günlerde resmi olarak sunacağı bildirildi.
"Sattığın kadar futbolcu transferi yapabilirsin" yaptırımına bu şekilde kaynak sağlayacak olan Aslan, yüksek maliyetli bir futbolcudan da kurtularak önemli bir operasyon gerçekleştirecek. (Milliyet)
CİMBOM'A HIRVAT YILDIZ
Badou Ndiaye satıldıktan sonra orta sahada Fernando'ya partner arayan Galatasaray, Hırvat orta saha Milan Badelj'i gündemine aldı.
Kaptanı olduğu Fiorentina'da kontratını yenilemeyen 29 yaşındaki ön libero için girişimlere şu anda İtalya'da bulunan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak bizzat başladı. Fiorentina'dan yıllık 1.2 milyon euro kazanan Badelj'e 2.2 milyon euro önerilecek. (Fotomaç)
NDAİYE'DEN FATİH TERİM'E MESAJ
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Badou Ndiaye bin pişman oldu... Stote City'ye gitmek için her yolu deneyen hatta Göztepe maçı öncesi kamptan ayrılan Senegalli futbolcu şimdi de dönüş yollarını arıyor.
Stoke City'nin Premier Lig'den düşmesi sonrasında büyük bir şok yaşayan Ndiaye'nin aracılarla Fatih Terim'e haber gönderdiği ve "Dönmek istiyorum" mesajını ilettiği belirtiliyor.
TERİM DE İSTİYOR
Terim de Ndiaye'nin yeniden takımda olmasını isterken, UEFA ile protokol yapıldıktan sonra transfer için girişimler olacak. Ndiaye'nin sözleşmesinde "Bedelsiz kiralanabilir" maddesi bulunuyor. (Takvim)
DENAYER'İN ALTERNATİFİ ZOUMA
Galatasaray, kiralık olarak oynayan Jason Denayer'in şu an için Manchester City'e dönmesi nedeniyle stoper arayışlarını da sürdürüyor. Jason Denayer için de görüşmeler yapan Galatasaray'ın listesine, sezonu Premier League'den düşen Stoke City'de tamamlayan Kurt Zouma'yı da aldığı ortaya çıktı.
Chelsea'de beklentileri karşılayamadığı için Stoke City'e kiralanan Kurt Zouma'nın, gelecek yeni teknik adamın kendisini kadroda düşünmemesi halinde ayrılacağı belirtildi.
Fransız basınında yer alan habere göre Kurt Zouma ile Galatasaray'ın yanı sıra Everton da ilgileniyor. Galatasaray, yüksek maliyetin altına girmemek için 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu kiralama opsiyonunu da kullanabilir. Kurt Zouma bu sezon Stoke City formasıyla Premier League'de 34 maça çıktı.
LİNNES ZAM İSTEDİ
İngiltere'den teklifler alan Garry Rodrigues takımda kalmak için zam isterken yabancılardan Martin Linnes de sarı-kırmızılı kulüpten yeni sözleşme talep etti. 950 bin Euro garanti ücreti ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Linnes'in ekonomik olarak beklenti içinde olmadığı ancak "Geleceğimi görmek istiyorum" diyerek bir yıl sonra bitecek sözleşmesinin aynı maddi şartlarda uzatılmasını istediği öğrenildi. (Sabah)
ALACAKLARINA KARŞILIK BONSERVİSİNİ ALACAK!
Galatasaray, Fernando Muslera'nın arkasında bekleyecek ikinci kaleci için Serkan Kırıntılı'da karar kılarken, milli file bekçisiyle her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi.
Atiker Konyaspor ile bir sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki kalecinin, kulübündeki başkanlık seçimini beklediği ifade edildi. Alacaklarına karşılık bonservisini kulübünden isteyen Serkan'la Galatasaray 2 senelik bir anlaşma yapmayı planlıyor. (Milliyet)
FATİH TERİM JOEL CAMPBELL'I İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Joel Campbell'ın transferinin gerçekleşmesini istiyor. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Joel Campbell sesleri artarak devam ediyor.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Joel Campbell'ın transferinin gerçekleşmesi için Mustafa Cengiz'den özel istekte bulundu. Geçtiğimiz hafta Bodrum'da Arsene Wenger ile buluşan Terim'in Kosta Rikalı futbolcu hakkında bilgi aldığı belirtildi. (Fanatik)
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