BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM
Bafetimbi Gomis ile yaşanan maaş sıkıntısı her geçen gün artarak büyürken, Fransız yıldızın Çin'e astronomik bir rakamla satılması hedefleniyor. Eren Derdiyok'u da satmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp en az iki santrfor takviyesi yapma amacında.
Bonservisi Leicester City'de olan Ahmed Musa, teknik direktör Fatih Terim'in, "hızlı forvet" isteğini karşılıyor. "Bitirici forvet" konusunda da Sporting Lizbon'da büyük olaylar yaşayıp, dönmeyeceğini açıklayan Bas Dost ismi ön plana çıktı.
Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Hollandalı golcüye Gomis'te olduğu gibi 2,5 milyon avro imza parası ve 3 milyon 350 bin avroluk sözleşme önererek işi bitirmeyi hedefliyor.
Bafetimbi Gomis'ten 4 yaş daha genç olan 1.92'lik santrfor, geçen sezon toplamda 34 gol kaydetti.
Bir önceki sezon da 37 gol atan Bas Dost, kariyerinin en verimli dönemlerini geçiriyor. Kariyerinde Bundesliga da olan, Hollandalı'nın Alman disiplini de görmüş olması Fatih Terim'i etkileyen unsurlardan biri. (Türkiye)
CİMBOM'A DEV STOPER
Transfer listesinde birçok isim bulunan Galatasaray için her gün bir oyuncu gündeme geliyor. Yeni iddia İngiltere'de ortaya atıldı. Ada basını, Fransız ekibi Toulouse'nin stoperi Christopher Jullien'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında sarı- kırmızılıların da olduğunu ileri sürdü.
Cimbom ile birlikte Burnley, Crystal Palace ve Southampton'ın 25 yaşındaki stopere kanca attığı belirtildi. 1.96'lık boyuyla öne çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)
AHMED MUSA ALSAN GİBİ
Çin'den kendisine gelen yıllık 7 milyon Euro maaş teklifi sonrası yönetime zam talebinde bulunan Bafetimbi Gomis’in durumu belirsizliğini korurken forvet arayışlarına başlayan Galatasaray, Ahmed Musa’yı kiralamak üzere...
Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova’da kiralık olarak forma giyen ve tekrar takımı Leicester City’ye dönen Nijeryalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İngilizler’e resmi teklifte bulundu.
SICAK BAKIYORLAR
Cimbom’un Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmasından dolayı oyuncusunun piyasasını arttırabileceğini düşünen Ada ekibi de bu teklife olumlu yaklaştı. ‘Devler Ligi’ hayali kuran Ahmed Musa ise Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. (HTSpor)
3 tarafın da istediği bu transferi bir an önce resmiyete dökmek isteyen başkan Cengiz yönetiminin, satın alma bedeli konusundaki pazarlıkları tamamladıktan sonra 26 yaşındaki forvete imza attıracakları öğrenildi.
İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA
Sezon biter bitmez bonservisi için Galatasaray’ın temaslarda bulunduğu Nagatomo hakkında İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Türk futbolunun yakından tanıdığı ve haberleri ile sık sık gündeme gelen gazeteci Di Marzio, Galatasaray'ın, Yuto Nagatomo'nun transferi konusunda Inter ile 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığını iddia etti.
Geçtiğimiz sezon Sarı Kırmızılı kulübe kiralık olarak katılan ve performansı ile şampiyonlukta büyük payı olan yıldız futbolcunun takımda kalması yönetmin transferdeki ilk sırasındaydı. Gelecek günlerde kulüpten konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.
GOMİS'İN ALTERNATİFİ CARLOS BACCA
Çin’den teklifler alan Gomis’in ayrılması halinde yine yüksek profilli bir forvet alacak olan Galatasaray, Carlos Bacca’ya göz koydu. Attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli pay sahibi olan Bafetimbi Gomis'in geleceği belirsizliğini koruyor...
Sarı- Kırmızılılar, Çin'den cazip teklifler alan Fransız yıldızın takımdan ayrılması halinde yine yüksek profilli bir forveti kadroya katacak. Yönetimin Gomis'in yerine düşündüğü ilk ismin Carlos Bacca olduğu öğrenildi. Sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Kolombiyalı forvetin bonservisi Milan'da bulunuyor.
ÖN GÖRÜŞME YAPILDI
Galatasaray yönetimi, Gomis'le yolların ayrılması halinde Carlos Bacca için resmi temaslarda bulunacak. Fakat Sarı-Kırmızılılar'ın 31 yaşındaki forvetin menajeriyle bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede parasal konular konuşulmadı. (Takvim)
KALİNİC'İ FATİH TERİM BİTİRECEK
Gomis’in Galatasaray’dan ayrılması halinde santrfor transferi yapacak olan Galatasaray’ın gündemindeki isimlerden biri de Nikola Kalinic. 30 yaşındaki Hırvat golcünün bonservisini alma ihtimali çok düşük olan Sarı-Kırmızılılar, bu işi kiralama yöntemiyle bitirmek istiyor.
Bunun için de Milan’la ilişkileri iyi olan, özellikle de şu an takımın başında bulunan eski öğrencisi Gattuso ile arasından su sızmayan Fatih Terim, bizzat devreye girerek İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışacak. (Fanatik)
JOEL CAMPBELL ASLAN OLUYOR
Arsenal ile yollarını ayıran yıldız golcü Galatasaray'a çok yakın. Arsenal ile sözleşmesi biten Joel Campbell için oldukça istekli olan Galatasaray, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için tüm kozlarını sahaya sürdü. Görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği bu hafta içerisinde transferin netleşeceği belirtildi. (Akşam)
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