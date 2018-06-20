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Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Hollandalı golcüye Gomis'te olduğu gibi 2,5 milyon avro imza parası ve 3 milyon 350 bin avroluk sözleşme önererek işi bitirmeyi hedefliyor.