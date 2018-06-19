GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Aslan’ın gündemindeki Nijeryalı golcü Ahmed Musa ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki forvetin menajeri William D’avila “G.Saray ile görüşme halindeyiz. Transferi mümkün. Neden olmasın? Üst düzey bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi’nde. Satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duruyoruz. Gelmeye sıcak bakıyor” ifadelerini kullandı.
Musa ayrıca, Twiter’da kızının Galatasaray formasıyla yapılmış montajlı fotoğrafına gülerek yanıt verdi.
GALATASARAY'A 2. SAMURAY: NAKAJİMA
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi... Devre arasında kiralanan Yuto Nagatomo'dan müthiş bir verim alan ve Uzak Doğu pazarını daha dikkatli incelemeye başlayan Sarı-Kırmızılılar, takıma bir Japon yıldız daha getirmek istiyor. Hedefteki isim Shoya Nakajima.
10 NUMARA DA OYNAYABİLİYOR
Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'de forma giyen 24 yaşındaki Nakajima'nın scout önerisiyle gündeme geldiği öğrenildi. Japon yıldız her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.
MÜTHİŞ BİR PERFORMANS
Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 29 maçta 10 gol ve 12 asistlik süper bir performans sergileyen Nakajima birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda... Yönetim resmi transfer temaslarına başladı. (Takvim)
GALATASARAY'DA 4,5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Fatih Terim'in takımda görmeyi en çok istediği isimlerinden biri olduğu iddia edilen Ismael Bennacer için flaş bir iddia geldi. İtalyan basınına göre Galatasaray 3.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Empoli'ye 4.5 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı.
EMPOLI SICAK BAKIYOR
Arsenal altyapısında yetişen Cezayirli yıldız orta alanın ortasında görev yapıyor. Çizme basını, Empoli'nin Galatasaray'ın yeni teklifine çok sıcak baktığını da okuyucularına duyurdu. (Fanatik)
GALATASARAY'DE FORVET ÇILGINLIĞI
UEFA anlaşmasının detayları açıklandıktan sonra Galatasaray’da transfer çalışmaları hızlandı. Cim Bom’da öncelik verilen bölge hücum hattı. Bir süredir Fatih Terim’in çok istediği Ahmed Musa ile temasta olan Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı forveti büyük ölçüde ikna etti.
Devre arasında da gündeme gelen ancak ekonomik sıkıntılardan kadroya katılamayan 25 yaşındaki oyuncu, kulübü Leicester City’den 1 yıllığına kiralanacak. Terim, hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabilen ve hızlı oyun yapısıyla dikkat çeken Ahmet Musa’yı yardımcı forvet olarak takımda düşünüyor.
İmparator, 3 kulvarda mücadele edeceklerini göz önünde bulundurarak, zaman zaman takımı çift forvetli sistemde oynatmayı planlıyor. Bafetimbi Gomis’in ayrılması durumunda ise kesinlikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir golcü daha alınacak.
TORRES BOŞA ÇIKTI
Bu konuda ilk adaylar Fernando Torres ve Carlos Bacca. 34 yaşındaki Torres’in Atletico Madrid ile sözleşmesi bitti ve boşta. Bacca’nın ise Milan ile sözleşmesi devam ediyor ancak İtalyan kulübü kiralama tekliflerine kapıyı açık tutuyor.
Cim Bom, iki yıldızla ilgili ön görüşmelere kısa zamanda başlayacak. Gomis’in satılması durumunda vakit kaybedilmeden biriyle anlaşılacak. (Fanatik)
TRANSFER LİSTESİ KABARIK
Ryan Donk ile sözleşme yenilemeyen ve Selçuk İnan'ın performansından da memnun olmayan Galatasaray, Bennacer'in alternatifini de belirledi. Bu isim, bonservisi elinde olan Alex Song...
Şubattan beri maça çıkmasa da 30 yaşındaki Song'un sadece Fernando'yu değil, 8 numara ve stoperi de yedekleyebilecek özelliklere sahip olması nedeniyle tercih edilebileceği belirtiliyor.
SEFEROVİC İLGİ ÇEKTİ
Fatih Terim, Brezilya'nın İsviçre ile 1-1 berabere kaldığı maçı izledi. 1-1 biten maçta Terim'in gözüne çarpan Facundo Ferreyra'nın gelmesiyle Benfica'da boşa çıkan Haris Seferovic oldu.
Daha sezon bitmeden Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil kendilerine de teklif edilen İsviçre'nin santrforunun, Gomis'le beraber iş yapabileceğini sonucuna vardı. Benfica ile görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
ZENİT İŞİ BİTİRMEK ÜZERE
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Milan Badelj için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fiorentina ile sözleşmesi sona eren Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Schalke'nin de ilgilendiği Hırvat orta saha oyuncusunun Rusya'ya transfer olacağı iddia edildi.
Rus basınında yer alan habere göre; Zenit, Milan Badelj ile 4 yıllığına anlaştı ve başarılı oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro maaş verilecek. (Fotomaç)
SABRİ SÜRPRİZİ
Sabri Sarıoğlu, koşulsuz olarak bir yıl daha Cim-Bom'da oynayıp futbolu bırakmayı düşünüyor.
Futbola başladığı formayla sahalara veda etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarın 'Sabri Reis'i, Kayserispor, Antalyaspor ve Akhisar'dan gelen tekliflere olumlu yanıt vermedi. Tek düşüncesinin Galatasaray olduğunu ifade eden emektar futbolcu, "Hiçbir talebim yok" dedi.
NDİAYE TEKLİFİ
Premier Lig'de kalmak isteyen Senegalli yıldızın Newcastle United'tan aldığı teklife sıcak baktığı öğrenildi. Fakat Stoke ve Newcastle arasında bonservis pazarlığı sonuçlanmış değil. Ndiaye, Ada'da kalamazsa Galatasaray'dan aldığı teklifi kabul edecek.
JUVE'DEN GALATASARAY'A
Geçtiğimiz sezon defans hattında sıkıntılar yaşayan Cimbom önümüzdeki sezon da aynı durumu yaşamamak için bu bölgeyi güvenceye almak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın bu konuda gündeme aldığı ilk isim ise Giorgio Chiellini... 2005 yılından beri Juventus formasını giyen İtalyan futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
DENAYER'İN YERİNE
Juventus ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlamayan 33 yaşındaki Chiellini, takımdan ayrılan ve yeniden kiralanması zor görünen Denayer'ın yerine düşünülüyor.
Tecrübesiyle Galatasaray'a güç katması beklenilen Chiellini ile 2 yıllık sözleşme yapılması planlanırken, futbolcuya da yıllık 3 milyon euro teklif edilecek.
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