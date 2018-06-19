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GALATASARAY'DA 4,5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Fatih Terim'in takımda görmeyi en çok istediği isimlerinden biri olduğu iddia edilen Ismael Bennacer için flaş bir iddia geldi. İtalyan basınına göre Galatasaray 3.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Empoli'ye 4.5 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı.