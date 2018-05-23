Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

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26 Mayıs’ta yapılacak kongrede başkan kim olursa olsun, görevine devam edecek olan Fatih Terim, ekibiyle birlikte Florya’ya kapandı ve listeleri hazırladı. Yardımcısı Levent Şahin’in de açıkladığı üzere, Galatasaray’da gelecekler de, gidecekler de belli.