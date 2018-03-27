Galatasaray'da transfer hareketliliği şimdiden başladı! Kariyerini Teleset Mobilya Akhisarspor'da sürdüren ve Ege ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Soner Aydoğdu için harekete geçen sarı-kırmızılılar, transferdeki ciddiyetini artırdı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre UEFA'nın mali takipte olması nedeniyle gözünü sezon sonu serbest kalacak isimlere çeviren Galatasaray'da gündemde Soner Aydoğdu var. TFF kuralları gereğince sezon bitmeden oyuncu ile görüşemeyecek olan Galatasaray'da Sportif A.Ş. yöneticisi Abdurrahim Albayrak devreye girdi. Albayrak'ın Soner'in menajeri Haluk Canatar'a "Soner, bir yere imza atmadan önce bizi beklesin" dediği kaydedildi.

OKAN BURUK'LA ÇIKIŞA GEÇTİ

2016'da Akhisarspor'a katılan ve Okan Buruk'la birlikte tekrardan çıkışa geçen Soner, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.