Trabzonspor ve Basel’le görüşme halinde olan, bir yandan da Galatasaray ile yeni sezon hazırlıklarına katılan Eren Derdiyok’a kulüpten vize çıktı.

Fanatik' te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, yıllık ücreti 2 milyon euro olan tecrübeli futbolcuya gelecek her türlü teklifi değerlendirmeye hazır.

Oyuncunun maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray yönetimi, bu maliyetin bir kısmını karşılama fikrine de sıcak bakıyor. Eren bu şekilde başka bir kulübe kiralanabilir. Trabzonspor’un bu transfere yakın olduğu belirtiliyor.