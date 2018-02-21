Galatasaray: 3 - Dinamo Moskova: 1 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında ağırladığı Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini aldı.
Dengeli başlayan birinci sette teknik molaları 8-7 ve 16-12 önde geçen Dinamo Moskova, seti de 25-19 kazandı.
İkinci sette de Dinamo Moskova oyuna iyi başladı ve etkili ataklarla teknik molaları 8-7 ve 16-14 önde geçti. Galatasaray, Neslihan ve Jack'in sayılarıyla seti 25-22 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.
Maçta üçüncü sete hızlı başlayan Galatasaray, teknik molaları 8-4 ve 16-9 önde geçti. Kalan bölümde de iyi oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-15 önde kapatarak 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette ilk teknik molayı Dinamo Moskova 8-6 önde geçmesine rağmen Galatasaray, skoru 9-9'a taşıdı ve ikinci teknik molayı da 16-9 önde kapattı. Sarı-kırmızılılar, Neslihan'ın taktik servisleri ve Jack'in smaçlarıyla seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Fabrizio Pasquali (İtalya)
GALATASARAY: Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Jack (Gizem Karadayı, Aslı Kalaç, Nursevil Aydınlar, İlkin Aydın)
DİNAMO MOSKOVA: Krotkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Gendel, Vetrova (Talysheva, Lyubushkina, Lazareva, Babeshina, Raevskaia)
SETLER: 19-25, 25-22, 25-15, 25-21
SÜRE: 99 dakika (25, 25, 24, 25)
"TUR ATLADIĞIMIZ İÇİN SEVİNÇLİYİZ"
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında konuk ettiği Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen Galatasaray'ın başantrenörü Ataman Güneyligil, gruptan çıkmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Güneyligil'in maçın ardından GS TV'ye yaptığı açıklamalar, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde de yer aldı.
Karşılaşmadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Güneyligil, "Çok yoğun bir tempoda oynuyoruz. Kuralar çekildiğinde 'Eğer Dörtlü-Final'e gitmek istiyorsak daha iyi maçlar yaparak hazırlanacağız.' yorumunu yapmıştım. Herkes ölüm grubu demişti. Son maçlar oynanmadan gruptan çıkmayı garantiledik. Hatta bugünkü skordan sonra 6'lı play-offları oynamayı garantiledik diye düşünüyorum. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz. VakıfBank maçını kazanan takım, grubu birinci bitirecek." ifadelerini kullandı.
Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılan müsabakayı yerinde takip eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise çok mutlu olduğunu aktararak, "Taraftarlarımızı, kızlarımızı görüyorsunuz. Müthiş mücadele ettiler. Söyleyecek kelimeler bu durumlarda azdır. Güzel oyun oynadılar. Hak eden kazandı. Hak eden de Galatasaray'dı. VakıfBank maçında da umarım burada olurum. O maçta da inşallah yeneriz." değerlendirmesinde bulundu.
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