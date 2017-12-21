Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun 20 Ocak 2018'de olağanüstü genel kurula gitme kararı sonrası, seçilecek yönetimin görev süresiyle ilgili tartışmalar ön plana çıkmaya başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in, yaptığı açıklamada, göreve gelecek yönetimin projelerini gerçekleştirebilmesi için 3 yıllık süreye ihtiyacı olduğunu belirtmesine karşın, Galatasaray Kulübü Tüzüğü içinde bu konuyla ilgili çelişkili maddeler bulunuyor.

Tüzüğün 27. maddesi içinde yer alan, "Olağan seçim toplantısı 3 yılda bir mayıs ayının ikinci yarısında yapılır." ifadesi ile 60. maddedeki, "Başkan, yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulunun görev süreleri 3 yıldır." tanımlaması, olağanüstü genel kurul sonucunda belirlenecek yeni yönetimin görev dönemi konusunu hukuki yorumlara bırakıyor.

İKİ FARKLI UYGULAMA YAPILDI

Galatasaray Kulübünün son iki olağanüstü genel kurulunda yönetimlerin görev süreleriyle ilgili iki farklı uygulamaya gidildi.

Başkanlık döneminin 3 yıla çıkarılmasının ardından, ilk olarak 22 Haziran 2013'te olağanüstü genel kurula giderek yönetim listesinde değişiklikler yapan Ünal Aysal, 3 yıl için yeniden başkan seçildi ve mayıs ayı normal seçim dönemini atladı.

Görevde 15 ay kalan Aysal, 25 Ekim 2014 için bir kez daha olağanüstü genel kurul kararı aldı ve bu kez aday olmadı.

Bu tarihte yapılan olağanüstü seçimde aday olan isimlerden Alp Yalman, görev süresinin 3 yıl olacağını ilan ederken Duygun Yarsuvat ise yaklaşık 7 ay sonra 2015 yılı Mayıs ayının ikinci yarısında olağan genel kurula gideceğinin ve seçimleri normal takvimine tekrar taşıyacağının sözünü verdi.

Başkanlığa getirilen Yarsuvat, seçim öncesi verdiği sözü tutarak 7 ay sonra olağan genel kurul düzenleyip görevi mevcut başkan Dursun Özbek'e devretti.

Tüzükteki iki maddenin sebep olduğu çelişkiye karşın uygulamada başkanların tercihinin görev sürelerinde etkili olduğu görüldü. Dursun Özbek'in, yönetimin 3 yıl için seçileceği yönündeki açıklaması, yeni dönemde göreve gelecek başkanın kendisine belirleyeceği görev süresinin uygulamada ön plana çıkacağına işaret ediyor.

AKTAR: GÖREV SÜRESİ 3 YIL

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, seçilecek yönetimin 3 yıl için göreve geleceğini belirtti.

Aktar, tüzükte olağan genel kurulların her üç yılda bir mayıs ayının ikinci yarısında yapılacağı maddesi olmasına karşın, yönetimlerin görev süreleri ile ilgili de madde bulunduğuna dikkati çekerek, "Bizim tüzüğümüz göre yönetimlerin görev sürüleri 3 yıl. 20 Ocak'ta seçilecek yönetim, 3 yıl için göreve gelecektir." dedi.

İki tüzük maddesi arasındaki belirsizliğin yoruma açık olduğunu vurgulayan Aktar, "Yönetim kurullarının olağanüstü genel kurula gitme yetkisi var. Görev süreleri de belli." değerlendirmesinde bulundu.

YASAMAN: HUKUKİ DEĞİL

Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden hukuk profesörü Hamdi Yasaman, mayıs ayı olağan genel kurulunu pas geçmenin hukuki açıdan doğru olmadığını savundu.

Prof. Dr. Hamdi Yasaman, geçmişte Ünal Aysal ve Duygun Yarsuvat'ın başkanlıkları döneminde iki farklı uygulamayı gördüklerini aktararak, "Benim de içinde bulunduğum Duygun Yarsuvat yönetimi, seçim takvimindeki oynamayı ortadan kaldırarak tüzüğe de uygun olan şekilde olağan genel kurulu yapmıştı. Doğru olan da buydu." şeklinde konuştu.

Yeni gelecek yönetime 3 yıl süre vermenin zararı olduğuna inandığını anlatan Yasaman, "Bence hukuki değil. Önümüzdeki mayıs ayında seçimin olağan sürecinde tekrar yapılması gerekir." ifadesini kullandı.

Aksi halde hukuki süreç başlatılabileceği uyarısında bulunan Yasaman "Galatasaray'da bu yol tercih edilmiyor. Çünkü benzer bir davada sonucun çıkması mevcut hukuk sistemi içinde 5 yılı buluyor. Bu da çare değil." diyerek sözlerini tamamladı.