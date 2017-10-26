Galatasaray, Dorukhan Toköz'ü istiyor

Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, yabancı serbestliğinin kademeli olarak düşürülmesi gündemdeki sıcaklığını korurken, G.Saray da genç ve yetenekli Türk futbolcuları kadrosuna katmanın hesaplarını yapmaya başladı.

Sarı-Kırmızılılar’ın, bu doğ- rultuda Eskişehirspor’da başarılı bir sezon geçiren genç orta saha Dorukhan Toköz’ü takibe aldığı öğrenildi.

Bu sezon Kırmızı-Siyahlılar’ın TFF 1. Lig’de oynadığı 9 maçta da forma giyen ve U21 Milli Takımı’nda da boy gösteren 21 yaşındaki oyuncuyla Fenerbah- çe’nin de ilgilendiği ifade edildi.

Dorukhan Toköz