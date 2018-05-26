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İmparator transfer listesini hazırlarken, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam eski gözdesi Xherdan Shaqiri'yi bu sefer sarı-kırmızılı renklere bağlamak istiyor. Bunun için de kolları sıvadı ve oyuncunun ağabeyi Erdin'i İstanbul'a davet etti.