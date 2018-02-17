Eren Derdiyok, Basel'in kapısından döndü. Fotomaç'ta yer alan habere göre, İsviçre ekibinin ara transferin son gününde sarı-kırmızılı forvetin bonservisi için 3 milyon euro'luk teklif sunduğu iddia edildi. Ancak Fatih Terim onay vermediği için yönetim teklifi geri çevirdi.

İsviçre'de ara transfer 16 Şubat Perşembe günü sona erdi. Terim'in sadece Gomis ile yola devam etmenin risk olacağı gerekçesiyle Eren'i kadroda tuttuğu bildirildi. Derdiyok bu sezon 22 maçta 4 gol 4 asist üretti.