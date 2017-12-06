Galatasaray - ESBVA-LM maç sonucu

Galatasaray: 69 - ESBVA-LM: 64
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Ivan Mlicevic (Bosna Hersek), Sonia Teixeira (Portekiz)
Galatasaray: Epoupa 18, Işıl Alben 7, Özge Kavurmacıoğlu 5, Dubljevic 17, Petronyte 18, Meltem Yıldızhan 2, Gizem Başaran, Merve Uygül 2
ESBVA-LM: Gomis 15, Nsimbo 6, Leedham 16, Amant 7, Sy-Diop 8, Kamba 3, Konate 4, Jovanovic 5, Cousseins
1. Periyot: 19-25
Devre: 34-37
3. Periyot: 54-50
Beş faulle çıkanlar: 33.14 Sy-Diop, 38.35 Amant (ESBVA-LM)
Bu sonuçla Galatasaray gruptaki 4. galibiyetini elde ederken, konuk ekip 4. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Galatasaray'ın Petronyte önderliğinde bulduğu sayılara Sy-Diop, Gomis ve Amant ile cevap veren ESBVA-LM, ilk çeyreği 25-19 üstün tamamladı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine Işıl Alben ve Petronyte'nin basketleriyle giren sarı-kırmızılılar karşısında Kamba ve Cousseins ile etkili olan konuk ekip, 13. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 22-32. Periyodun son bölümünde savunma sertliğini artıran sarı-kırmızılılar, Epoupa, Işıl Alben ve Petronyte'nin isabetli atışlarıyla farkı eritse de misafir takım, soyunma odasına 37-34 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına topu iyi paylaşarak başlayan Fransız temsilcisi, Leedham ve Gomis'in basketleriyle 23. dakikada farkı 7 sayıya taşıdı: 35-42. Epoupa'nın skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçiren ve farkı kapatan sarı-kırmızılılar, Petronyte'nin 28. dakikadaki isabetli atışıyla öne geçti: 49-48. Kalan bölümde Işıl Alben ve Dubljevic ile skor üreten Galatasaray, son çeyreğe 54-50 üstün girdi.
Mücadelenin son periyoduna iyi savunma yaparak başlayan Galatasaray, Dubljevic önderliğinde bulduğu basketlerle 34. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 59-52. Dubljevic'in 36. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (65-55) taşıyan sarı-kırmızılılar, parkeden 69-64 galip ayrıldı.
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