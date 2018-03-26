Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Toprak, Ömer Cansever ve Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener ile Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner de ziyarette yer aldı.

Mustafa Cengiz ziyarette Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a isminin yazılı olduğu imzalı Galatasaray forması hediye ederken, Aydın da Cengiz'e Eyüpsultan gravürü takdim etti.