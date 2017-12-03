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Basın mensuplarına Fatih Terim'in fotoğraflarını gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, tesis duvarına Fatih Terim'in fotoğrafını yapıştırdı ve "İmparator Fatih Terim" ile "Ya Terim Ya gidin" tezahüratları yaptı.