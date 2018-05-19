Öne Çıkanlar
Futbol

Galatasaray, Fatih Terim'le 7. şampiyonluğunu kazandı!

19.05.2018 - 21:01 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yle karşı karşıya geldi. Galatasaray, şampiyonluk için 1 puanın yettiği mücadelede hata yapmadı ve maçı 1-0 kazanarak şampiyonluğu elde etmeyi başardı. Galatasaray, toplamdaki 21. şampiyonluğunu kazanırken Fatih Terim'le ise 7. şampiyonluğunu kazandı. Fatih Terim, 'Nerede kalmıştık?' tweet'i atarak Göztepe maçıyla döndü, yine Göztepe maçıyla tarihe geçti!

  • 1 Fatih Terim, 'Nerede kalmıştık?' diyerek döndüğü Galatasaray'da 7. şampiyonluğunu kazandı!
    1 | 59

    Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi devirerek şampiyon olan Galatasaray, iki yıl aradan sonra sezonu zirvede tamamlamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, bu zaferle birlikte Fatih Terim'le 7, toplamda ise 21. şampiyonluğunu elde etti!

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Fatih Terim, 'Nerede kalmıştık?' diyerek döndüğü Galatasaray'da 7. şampiyonluğunu kazandı!
    2 | 59

    Sezona Hırvat çalıştırıcı IgorTudor yönetiminde başlayan Galatasaray, devre arasından bir hafta önce Fatih Terim’i göreve getirmişti. Bu hamle, sadece Galatasaray’da değil, Spor Toto Süper Lig’de de dönüm noktası oldu!

     

  • 3 Fatih Terim, 'Nerede kalmıştık?' diyerek döndüğü Galatasaray'da 7. şampiyonluğunu kazandı!
    3 | 59

    4 yıl aradan sonra 4. kez göreve gelen Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüpteki 17. Kupasını kaldırdı. Galatasaray’da üçüncü döneminde kulübü ayağa kaldıran Terim, idari anlaşmazlıklar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalmıştı. İmparator lakaplı çalıştırıcı, üçüncü dönemine benzer bir şekilde ligin ortasında göreve geldiği Galatasaray’ı yeniden “ayağa kaldırdı”

     

  • 4 Fatih Terim, 'Nerede kalmıştık?' diyerek döndüğü Galatasaray'da 7. şampiyonluğunu kazandı!
    4 | 59

    MİLLİ TAKIM’IN SON DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇTİ

    İzlanda maçında Selçuk İnan’ın golüyle mucizevi şekilde gelen 2016 Avrupa Şampiyonası bileti, yerini hüsrana bıraktı. Fatih Terim yönetimindeki Milli Takım, Fransa’da düzenlenen EURO 2016’da tek galibiyet elde etti. Gündeme ise saha içinden çok saha dışı olayları damga vurdu! Patlak veren “prim skandalı” Türk futbolunda bir çığır açtı, Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin gibi futbolcular, Fatih Terim’in kararıyla Milli Takım kadrosuna dahil edilmedi. 

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Fatih Terim, 'Nerede kalmıştık?' diyerek döndüğü Galatasaray'da 7. şampiyonluğunu kazandı!
    5 | 59

    Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki gerginlik birkaç ay sonra boyut değiştirdi, Terim, Arda başta olmak üzere yıldızları Milli Takım kadrosuna dahil etti. Ancak “Kadroya almam, gönlüme almak değil” ifadelerini kullandı. Kosova maçı öncesinde yaşananlar ise olayları başka bir boyuta taşıdı.

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.