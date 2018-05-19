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Ünal Aysal'ın başkanlık görevine seçilmesinin ardından yaptığı en önemli hamlelerden biri olan Fatih Terim, sportif açıdan oldukça başarılı iki sezonu geride bırakmasına karşın idari anlaşmazlıklar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı.