Galatasaray, Fatih Terim'le 7. şampiyonluğunu kazandı!
19.05.2018 - 21:01 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yle karşı karşıya geldi. Galatasaray, şampiyonluk için 1 puanın yettiği mücadelede hata yapmadı ve maçı 1-0 kazanarak şampiyonluğu elde etmeyi başardı. Galatasaray, toplamdaki 21. şampiyonluğunu kazanırken Fatih Terim'le ise 7. şampiyonluğunu kazandı. Fatih Terim, 'Nerede kalmıştık?' tweet'i atarak Göztepe maçıyla döndü, yine Göztepe maçıyla tarihe geçti!
1
1|59
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi devirerek şampiyon olan Galatasaray, iki yıl aradan sonra sezonu zirvede tamamlamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, bu zaferle birlikte Fatih Terim'le 7, toplamda ise 21. şampiyonluğunu elde etti!
HABERİN DEVAMI
2
2|59
Sezona Hırvat çalıştırıcı IgorTudor yönetiminde başlayan Galatasaray, devre arasından bir hafta önce Fatih Terim’i göreve getirmişti. Bu hamle, sadece Galatasaray’da değil, Spor Toto Süper Lig’de de dönüm noktası oldu!
3
3|59
4 yıl aradan sonra 4. kez göreve gelen Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüpteki 17. Kupasını kaldırdı. Galatasaray’da üçüncü döneminde kulübü ayağa kaldıran Terim, idari anlaşmazlıklar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalmıştı. İmparator lakaplı çalıştırıcı, üçüncü dönemine benzer bir şekilde ligin ortasında göreve geldiği Galatasaray’ı yeniden “ayağa kaldırdı”
4
4|59
MİLLİ TAKIM’IN SON DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇTİ
İzlanda maçında Selçuk İnan’ın golüyle mucizevi şekilde gelen 2016 Avrupa Şampiyonası bileti, yerini hüsrana bıraktı. Fatih Terim yönetimindeki Milli Takım, Fransa’da düzenlenen EURO 2016’da tek galibiyet elde etti. Gündeme ise saha içinden çok saha dışı olayları damga vurdu! Patlak veren “prim skandalı” Türk futbolunda bir çığır açtı, Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin gibi futbolcular, Fatih Terim’in kararıyla Milli Takım kadrosuna dahil edilmedi.
HABERİN DEVAMI
5
5|59
Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki gerginlik birkaç ay sonra boyut değiştirdi, Terim, Arda başta olmak üzere yıldızları Milli Takım kadrosuna dahil etti. Ancak “Kadroya almam, gönlüme almak değil” ifadelerini kullandı. Kosova maçı öncesinde yaşananlar ise olayları başka bir boyuta taşıdı.
6
6|59
Arda Turan, Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı, ertesi gün düzenlediği basın toplantısıyla Milli Takım’ı bırakma kararı aldığını duyurdu. Fatih Terim, bu olay sonrasında "Çok üzgünüm gerçekten olmamasını dilerdim. Arda için de sizin içinde çok üzgünüm. Keşke olmasaydı. Yaşanan olay 12. sıradaydı, ben 1. sıradaydım, görmedim" dedi.
7
7|59
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 15 Temmuz 2017'de Adana Demirspor'un eski başkanı Selahattin Aydoğdu ile kavga etti. Terim olaydan 4 gün sonra yaptığı açıklamada "Edepsiz bir teklif aldım. Ben de bu edepsiz teklife icabet ettim. Gereğini yaptım, işim bitince, konu bitince de oradan ayrıldım. Bütün mevzu budur." dedi.
HABERİN DEVAMI
8
8|59
BİRKAÇ GÜN SONRA MİLLİ TAKIM'LA YOLLARI AYRILDI
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF yönetimi ile 26 Temmuz'da yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı. Fatih Terim, birkaç gün sonra yaptığı açıklamada, "3,5 yıl görev yaptığım Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa etmedim. Daha net yazayım, görevime TFF tarafından son verildi." ifadelerine kullandı.
9
9|59
“HER ŞEY NEREDE KALMIŞTIK?” TWEET’İYLE BAŞLADI!
Fatih Terim, 2013 yılında ayrıldığı Galatasaray'a geri döndüğünü, çok alışık olmayan bir şekilde attığı Tweet'le duyurdu. İmparator, 21 Aralık 2017'de Galatasaray'ın hesabını da etiketleyerek "Nerede kalmıştık?" ifadelerini kullandı. Bu Tweet, birçok şeyin dönüm noktası oldu.
10
10|59
Terim, daha sonra düzenlenen imza töreninde bu paylaşımın sırrını da açıkladı. İmparator, yıllar önce kızlarına bir daha Galatasaray'ın başına geçmesi durumunda haberi böyle duyuracağına dair söz verdiğini dile getirdi.
HABERİN DEVAMI
11
11|59
DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
Evkur Yeni Malatyaspordeplasmanından yenilgiyle dönen Galatasaray, liderliği MedipolBaşakşehir’e kaptırmıştı. Fatih Terim, 1554 gün sonra Galatasaray'ın başında sahaya çıktı ve sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 3-1 devirdi. Fatih Terim'in göreve geldiği hafta ligin zirve yarışında bulunan takımlardan Beşiktaş ve Kayserispor 3; Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 2'şer puan kaybetti.
12
12|59
2018 MODEL ASLAN’I ANLATTI
Tecrübeli çalıştırıcı, 2018 model Galatasaray'ı şu sözlerle anlattı:
"Galatasaray geride beklemez. Oyunun ve topun kontrolünü elinde tutmalıdır. Kendi yarı alanımızda değil, rakip sahada daha çok pas yapmalıdır. Takım ruhunu aşılayacağız. En kızdığım şey reaksiyon vermemektir. Duran toplardan yediğimiz golleri azaltacağız."
13
13|59
Terim, Göztepe maçı sonunda Taffarel'i müjdelerken Hakan Balta, Nigel de Jong, Sinan Gümüş, Yasin Öztekin ve Selçuk İnan'la ilgili de konuştu. Terim, oynatılmayan bu isimlerin toparlanacağına dair sinyaller verdi.
HABERİN DEVAMI
14
14|59
ANTALYA KAMPI KRİTİK ROL OYNADI
Terim'li Galatasaray, 7 Ocak'ta Antalya'ya giderek 2. yarı hazırlıklarına başladı. Fatih Terim, burada da önemli noktalara işaret ederek açıklamalar yaptı. Kamptaki tüm futbolculara şans geleceğine işaret eden Terim, Tudoryönetiminde şans bulamayan Ryan Donk'u "Meziyetli bir oyuncu. Fernando'yu aratmaması lazım" ifadeleriyle gönlünü aldı.
15
15|59
Galatasaray, Fernando’nun bulunmadığı Antalya kampında sadece fiziksel yükleme yapmadı, Fatih Terim yönetiminde takım ruhunu pekiştirdi, 2018 model Aslan’ın oyun anlayışını ezberledi.
16
16|59
BADOU NDIAYE DE GİTTİ
Fernando'nun sakatlığıyla orta sahada eksilen Galatasaray'a ikinci şok BadouNdiaye'den geldi. Transferin son gününde takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Senegalli futbolcu, 16 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Stoke City'ye transfer oldu. Badou'nun da gidişiyle orta saha zaafiyeti baş gösterdi.
HABERİN DEVAMI
17
17|59
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, daha sonra yaptığı açıklamada "Hocayla görüştüm. Bana 'Bu çocuğu zehirlemişler. Göndermem gerek' dedi. Mecbur kaldık" ifadelerini kullandı.
18
18|59
RAKİPLERİN KAYIPLARINI DEĞERLENDİREMEDİ
Ligin ikinci yarısında zorlu Kayserispordeplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Galatasaray, sonrasında Osmanlıspor'u evinde mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Terim yönetimindeki ilk mağlubiyetini Sivasspordeplasmanında aldı.
19
19|59
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in takıldığı haftada Sivasspor'a 2-1 kaybetti ve liderlik fırsatını tepti. Terim maç sonunda "Kazanırsak lider olacağız durumunu herhalde kalıramadık. Geldiğimden bu yana hiç bu kadar kötü oynamamıştık" açıklamasını yaptı.
HABERİN DEVAMI
20
20|59
Sivasspor yenilgisinden Antalyaspor galibiyetiyle dönen Galatasaray, 5 hafta aradan sonra liderliğe yükseldi. Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 5 maçtaki performansıyla selefi IgorTudor'u geride bıraktı. Galatasaray, IgorTudor ile 2 puan ortalaması yakalarken, Terim ile bu oran 2,4'e çıktı.
21
21|59
Göreve başladıktan sonra kadro dışı bırakılan Hakan Balta'yı tekrar takıma dahil eden tecrübeli teknik adam, Tudor'dan az süre bulan Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ile Ryan Donk'a da forma verdi.
22
22|59
YÜKSELİŞ BAŞLADI!
Ligin ilk yarısındaki derbilerden puan çıkaramayan Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ise farklı bir performans ortaya koydu. Tudor idaresinde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4. kez teknik direktörlük koltuğunun emanet edildiği Terim yönetimindeki 17 karşılaşmanın 14'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 3'ünde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
HABERİN DEVAMI
23
23|59
Igor Tudor döneminde ligin üst sıralarında bulunan 4 rakibinden bir puan alabilen Galatasaray, Fatih Terim idaresinde bu takımlarla oynadığı maçlardan 10 puan çıkardı.
24
24|59
Sezonun ilk yarısında Tudor idaresinde Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, MedipolBaşakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor'a mağlup oldu ve bu müsabakalarda sadece bir puan kazanabildi.
25
25|59
Galatasaray, sezonun ikinci yarısında Terim yönetiminde ise Fenerbahçe ile berabere kalırken, MedipolBaşakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u yenerek, bu maçlarda hanesine 10 puan yazdırdı.
HABERİN DEVAMI
26
26|59
DERBİ HASRETİNE SON VERDİ
Galatasaray, Fatih Terim'in göreve gelmesiyle uzun süreli derbi galibiyeti hasretini de sonlandırdı.
27
27|59
Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, 11 maç aradan sonra derbi kazandı.
28
28|59
Galatasaray, daha önce ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 11 derbiden 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrılmıştı.
HABERİN DEVAMI
29
29|59
DAHA ÇOK ATTI, DAHA AZ YEDİ
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde hem hücum hem de savunmada daha başarılı bir performans sergiledi.
30
30|59
Igor Tudor ile çıktığı 16 maçta 34 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı takım, Terim dönemindeki 17 karşılaşmada ise 40 kez topu ağlarla buluşturdu.
31
31|59
Hırvat teknik adam idaresindeki maçlarda rakiplerinin 21 golüne engel olamayan Galatasaray, Terim yönetimindeki karşılaşmalarda ise 12 gol yedi.
HABERİN DEVAMI
32
32|59
TUDOR'UN İÇ SAHA SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor önünde kazanarak, Süper Lig'de sahasında maç kaybetmeme serisini 19 maça çıkardı ve bu sezonu evinde müsabaka kaybetmeden kapattı.
33
33|59
Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 müsabakadan 18 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
34
34|59
800 MAÇI GERİDE BIRAKTI!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı kulüp için oyuncu ve teknik adam olarak toplam 800. kez sahaya çıktı. İmparator, Göztepe maçıyla ise 801. maçına çıktı.
HABERİN DEVAMI
35
35|59
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 8 Temmuz 1974’te Hasnun Galip’teki kulüp binasında Galatasaray’a ilk imzasını atan Fatih Terim'in Galatasaray için 800. kez görev yaptığı belirtildi.
36
36|59
Tecrübeli çalıştırıcının, Galatasaray’da futbolcu olarak 402 maç oynadığı, teknik adam olarak 398. kez takımın başında yer aldığı aktarıldı.
37
37|59
KARİYERİNDE İLK!
Kariyerinde ilk kez Galatasaray'da sezon içi göreve başlayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüple 17. kupasını kaldırdı. Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı
HABERİN DEVAMI
38
38|59
TARİHE İMZALARI
Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.
39
39|59
Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.
40
40|59
Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.
HABERİN DEVAMI
41
41|59
Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk elde edemeyen Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.
42
42|59
REKORUNU GELİŞTİRDİ!
Ligde şampiyonluğunu ilan ederek sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Terim, kariyerinin 7. lig şampiyonluğuna ulaşıp rekorunu geliştirdi. Süper Lig'de en fazla şampiyonluk gören teknik direktör unvanına sahip olan Terim, bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak rekorunu bir adım daha yukarıya taşıdı.
43
43|59
Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, sonrasında 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.
HABERİN DEVAMI
44
44|59
AHMET SUAT ÖZYAZICI'NIN REKORUNU KIRMIŞTI
Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı.
45
45|59
Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.
46
46|59
Galatasaray'da 1996-2000 döneminde 4 kez üst üste şampiyonluk görerek Özyazıcı'yı yakalayan Terim, 2011-2012 ve 2012-2013 şampiyonluklarıyla rekoru geliştirmişti.
HABERİN DEVAMI
47
47|59
İLK DÖNEMİ BAŞARILARLA DOLU!
Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından ve kaptanlarından biri olan Terim, sarı-kırmızılı takımdaki futbolculuk kariyerinde şampiyonluk kazanamazken, 4 sezon süren ilk teknik direktörlük döneminde tarihi başarılara imza attı.
48
48|59
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılması sonrası, Faruk Süren'in başkanlığı döneminde, 1996-97 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, 4 sezon boyunca sarı-kırmızılı takıma tarihinin en başarılı dönemini yaşattı.
49
49|59
Daha sonra Galatasaray'dan ayrılarak İtalya'nın Fiorentina takımının başına geçen Terim, ardından İtalyan devi Milan'da kısa süreli bir teknik direktörlük deneyimi yaşadı.
HABERİN DEVAMI
50
50|59
İKİNCİ DÖNEMİ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Fatih Terim'in 2000 yılında yollarını ayırdığı Galatasaray'la yeniden buluşması, 2002-03 sezonunun başında oldu ancak yaklaşık 2 sezon süren bu macera hayal kırıklıklarıyla akıllarda kaldı.
51
51|59
Sarı-kırmızılı ekipte başkanlığa seçilen Özhan Canaydın'ın, ''Gönüllerin teknik direktörü'' olarak yeniden göreve getirdiği Fatih Terim, büyük beklentilerin yaratıldığı sezonda takımıyla ligde ve Avrupa'da varlık gösteremedi.
52
52|59
Terim yönetimindeki ikinci dönemde, ilk sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak ligi ikinci sırada bitiren, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Malatyaspor'a elenerek veda eden Galatasaray, final oynama hedefiyle çıkılan yolda ise Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamladı.
Ayrıca bu sezonda Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık farkı yenilgi de akıllardan silinmedi.
HABERİN DEVAMI
53
53|59
Galatasaray'la 2003-04 sezonuna kötü başlayan Fatih Terim, ligde alınan başarısız sonuçlara ek olarak, Türkiye Kupası'na Çaykur Rizespor'a 5-0 yenilerek veda ederken, Avrupa'da yine bekleneni veremedi. Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak 2000 yılında olduğu gibi yine UEFA Kupası'na giden sarı-kırmızılı takımın, ümitlerin yeniden canlandığı bu kulvardaki ilk rakibi Villarreal'e turu vermesi sonrası Terim'den de ayrılık sinyalleri geldi.
54
54|59
ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNDE GALATASARAY'I TEKRAR AYAĞA KALDIRDI
Başkanlık koltuğunu Adnan Polat'tan devralan Ünal Aysal'ın 2011-2012 sezonu başında futbol takımını emanet ettiği Fatih Terim, kendisine güvenenleri üçüncü döneminde mahcup etmedi.
55
55|59
Ligde 2010-2011 sezonunu 8. sırada bitiren ve başarısızlık adına pek çok rekor kıran sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldırmayı başaran Terim, gerçekleştirdiği kadro revizyonuyla özlenen başarıların gelmesini sağladı.
HABERİN DEVAMI
56
56|59
İlk iki sezonda lig şampiyonluklarını kimseye kaptırmayan, TFF Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye karşı üst üste iki sene kazanan Terim, 2012-2013 sezonunda takımına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatmasına karşın, üçüncü sezonunda henüz 5 hafta geride kalmışken görevinden alındı.
57
57|59
Ünal Aysal'ın başkanlık görevine seçilmesinin ardından yaptığı en önemli hamlelerden biri olan Fatih Terim, sportif açıdan oldukça başarılı iki sezonu geride bırakmasına karşın idari anlaşmazlıklar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı.
58
58|59
Galatasaray'ın tarihindeki en kötü sezonlardan birini geçirdiği, sezonu 3 farklı teknik direktörle tamamlamak zorunda kaldığı 2010-2011 sezonunun ardından devraldığı futbol takımını tekrar ayağa kaldıran tecrübeli teknik adam, kazandırdığı 4 kupaya karşın iç çekişmelerin kurbanı oldu.
HABERİN DEVAMI
59
59|59
Son döneminde Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nı bir süre birlikte çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, sözleşmesinin sarı-kırmızılı kulüpte feshedilmesinin ardından Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla Türkiye Futbol Federasyonunda görev başı yaptı.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.