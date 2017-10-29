Galatasaray Fenerbahçe basketbol maç sonucu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank'ı deplasmanda 83-62 mağlup etti.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda sarı-kırmızılı takımın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz olarak oynanan mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk periyodu 21-12, ilk yarıyı ise 43-31 önde kapattı. 3'üncü periyotta vites düşürmeyen sarı-lacivertliler, son periyoda 23 sayı farkla önde girdi: 40-63. Mücadelenin son bölümünde de rakibinin oyuna dahil olmasına izin vermeyen Kanarya, sahadan 83-62 galip ayrıldı.



Mücadelenin en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Guduric olurken, Galatasaray Odeabanklı Renfroe 13 sayı üretti.

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